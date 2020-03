Covid-19: Igaunijā inficēto skaits pieaug līdz 404

Igaunijā aizvadītās diennakts laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 35 cilvēkiem, kopējam gadījumu skaitam sasniedzot 404, vēsta portāls "Delfi.ee".

Pavisam kopš epidēmijas sākuma valstī veikti 4809 Covid-19 testi, no tiem 768 pēdējās diennakts laikā.

No visiem inficētajiem slimnīcās ārstējas 28 personas, no tiem septiņas intensīvās aprūpes nodaļās, bet piecu šo slimnieku stāvoklis ir kritisks.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 423 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 18 900 cilvēki, no tiem vairāk nekā 6800 Itālijā.

Vairāk nekā 109 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.