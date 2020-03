'Covid-19': Igaunijā konstatēti jau 205 gadījumi

Igaunijā apstiprināto ar "Covid-19" inficēto skaits pirmdien sasniedzis 205, taču patiesais jaunā koronavīrusa skarto skaits ir lielāks, atsaucoties uz Veselības departamentu, vēsta portāls "Delfi.ee".

Kops 31. janvāra Igaunijā veikti pavisam 1387 "Covid-19" testi.

Tagad var skaidri teikt, ka vīruss izplatās Igaunijas iekšienē, nevis tiek tikai atvests no ārzemēm, atzīmē amatpersonas. Vairumam "Covid-19" pacientu Igaunijā slimības simptomi ir viegli. Divi cilvēki atrodas izolācijā slimnīcās.

Veselības departaments uzsver, ka ar koronavīrusi inficētos nekādā gadījumā nedrīkst nosodīt un kaunināt, jo tad cilvēki sāks slēpt simptomus, kas "Covid-19" izplatību tikai veicinās.

Vairums inficēto Igaunijā ir vidēja vecuma ļaudis, gan vīrieši, gan sievietes līdzīgos daudzumos. Bērni un veci cilvēki starp inficētajiem ir maz, atklāj departaments.

Tā kā seniori un cilvēki ar vāju imunitāti ir galvenā riska grupa, amatpersonas iesaka atlikt ciemošanos pie veciem radiniekiem, bet pašiem sirmgalvjiem jāizvairās no iešanas cilvēkos.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 169 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 6500 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.