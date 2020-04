Covid-19: Indijā 20 000 vilcienu vagonu pielāgo slimnieku aprūpei

Indijā uzsākta masveidīga vilcienu vagonu pārbūve par jaunā koronavīrusa inficēto izolācijas telpām, ziņo "Vice".

Pirmajā etapā valsts uzņēmums "Indian Railways" uzsācis 5000 vilcienu vagonu pārbūvi. Katrs vagons tiek pārveidots tā, lai tas varētu uzņemt un tajā būtu iespējams sniegt pilnvērtīgu medicīnisko palīdzību līdz 16 pacientu. Tas nozīmē, ka kopumā plānotā 20 000 vagonu pārveide ļaus izolēt un aprūpēt līdz pat 320 000 cilvēku.

Papildus Indijā slimnieku uzņemšanai tiek pielāgoti sporta centri un stadioni, kā tas jau tiek darīts daudzviet citur pasaulē.

Par spīti plaši izsludinātajai un tiesībsargu uzraudzītajai nacionālā mērogā noteiktajai trīs nedēļu ilgajai izolācijai, pēdējās dienās ar Covid saslimušo skaits Indijā turpina augt aizvien straujāk. Līdz šim Indijā saslimuši 2032 cilvēki, no kuriem 58 jau ir miruši. Turklāt kritiķi norāda, ka saslimušo skaits varētu būt daudzkārt lielāks, jo valstī ir izteikti mazs veikto testu skaits.

Prototypes of Isolation coach for #COVID19 is made by Railways at Kamakhya in Assam and New Delhi.

We are working day and night to fight against this pandemic and contribute in every possible way.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/W69LJVgnOf