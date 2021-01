Covid-19: Indonēzijā inficēto skaits pārsniedz miljonu; globāli – 100 miljonus

Indonēzija pievienojusies to valstu pulkam, kurā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits pārsniedz miljonu, liecina "Worldometer" apkopotie dati. Tikmēr otrdien globāli reģistrēto inficēto skaits pārsniedzis 100 miljonus.

Valsts veselības nozares pārstāvji ziņoja par 13 094 jauniem saslimušajiem pēdējās diennakts laikā, un tādējādi kopējais inficēto skaits valstī sasniedza 1 012 350. Savukārt no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 pasaulē ceturtajā apdzīvotākajā valstī līdz šim miruši 28 468 cilvēki.

Valstī uzsākta vakcinācijas kampaņa ar mērķi sapotēt divas trešdaļas no 270 miljoniem valsts iedzīvotāju. Pirmie tiek vakcinēti veselības aprūpē, policijā, armijā un izglītības nozarē strādājošie.

Indonēzija kļuvusi par 19. valsti, kurā ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā miljons cilvēku. Līdz šim visvairāk inficēto ir ASV - vairāk nekā 26 miljoni no kopumā vairāk nekā 100 miljoniem visā pasaulē inficēto.

Šajā sarakstā ir arī Latvijas lielā kaimiņvalsts Krievija ar 3,8 miljoniem oficiāli reģistrēto saslimšanas gadījumu, kā arī Eiropas lielvalstis Lielbritānija ar 3,7 miljoniem gadījumu, Francija ar 3,1 miljonu gadījumu, Spānija ar 2,7 miljoniem gadījumu, Itālija ar 2,5 miljoniem gadījumu un Vācija ar 2,2 miljoniem gadījumu. No Eiropas valstīm liels inficēto skaits ir arī Polijā – 1,5 miljoni gadījumu, Ukrainā – 1,2 miljoni, kā arī Nīderlandē un Čehijā, kur abās inficēto skaits tuvojas miljonam.

Savukārt pēc inficēto skaita uz vienu miljonu iedzīvotāju no ES valstīm priekšgalā izvirzījusies Čehija, Slovēnija un Lietuva. Savukārt pēc no Covid-19 mirušo skaita uz miljonu iedzīvotāju no ES drūmākā statistika ir Beļģijā (1797 mirušie), Slovēnijā (1647) un Čehijā (1473).

Līdz trešdienas pēcpusdienai visā pasaulē injicētas 71,3 miljoni dažādu izstrādātāju ražoto vakcīnu devas, apkopojis "Bloomberg". Vakcinēto cilvēku skaits gan kopumā ir mazāks, ņemot vērā, ka daļa vakcīnu paredz atkārtotu devu saņemšanu.