Covid-19: Itālija mīkstina ierobežojumus ārzemniekiem, Jaunzēlande grib atvērt robežas, Čehijā jauns likums

Itālija un Jaunzēlande pievienojušās valstīm, kas sāk pakāpenisku Covid-19 izplatības dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšanu, tostarp attiecībā pret ceļotājiem. Savukārt Čehijas parlaments apstiprinājis jaunu likumu, kas ļauj vajadzības gadījumā ierobežojumus pastiprināt.

Itālija

Itālija trešdien nolēma mīkstināt Covid-19 ierobežojumus viesiem no ārvalstīm.

Ministru padomes pieņemtais lēmums paredz, ka ārzemnieki turpmāk drīkstēs ierasties viesnīcās un restorānos, pat ja viņi nav vakcinēti pret Covid-19 vai atveseļojušies no šīs slimības, tomēr viņiem vajadzēs uzrādīt negatīvu testu.

Jaunie noteikumi attiecas uz tūristiem un biznesa ceļotājiem, kas nav vakcinēti ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātu Covid-19 vakcīnu. Tādi ir, piemēram, viesi no Krievijas vai Ķīnas.

Tūrisma nozare ir sūdzējusies par to, ka ārzemniekiem ir iespējams iebraukt valstī nevakcinētiem ar negatīvu testu, bet pēc tam viņi netiek ielaisti viesnīcās un restorānos.

Ministru padome arī nolēma, ka skolās uz attālinātām mācībām jāpāriet tikai tad, ja ir vairāk nekā pieci pozitīvi Covid-19 gadījumi. Pēdējā laikā tas bija noticis pat divu inficētu bērnu gadījumā.

Tas neattiecas uz vakcinētiem bērniem, kuri vienmēr drīkst apmeklēt skolu.

Itālijas valdība arī grib pagarināt Covid-19 sertifikāta darbības termiņu uz nenoteiktu laiku tiem Itālijas pilsoņiem, kas pēc divām vakcīnas devām saņēmuši arī balstdevu vai atveseļojušies no Covid-19 infekcijas.

Jaunzēlande

Jaunzēlande šomēnes sāks pakāpenisku robežu atvēršanu, darot to piecos posmos, ceturtdien paziņojusi Jaunzēlandes premjerministre Džasinda Ārderna.

No 27.februāra pilnībā vakcinēti jaunzēlandieši varēs atgriezties savā valstī no Austrālijas, bet no 13.marta robežas tiks atvērtas visiem vakcinētiem Jaunzēlandes pilsoņiem no visām valstīm, kā arī Jaunzēlandē tiks ielaisti kvalificēti ārvalstu darbinieki.

Iebraucējiem būs desmit dienas jāievēro pašizolācija, bet tas vairs nebūs jādara īpaši tam paredzētās karantīnas viesnīcās.

Plānots, ka no 12.aprīļa Jaunzēlandē būs atļauts iebraukt līdz 5000 ārvalstu studentu, bet ne vēlāk kā jūlijā valstī tiks ielaisti austrālieši un visi citi, kas normālos apstākļos varētu ieceļot Jaunzēlandē bez vīzām.

Visus citus ārvalstniekus un studentus, kam normālos apstākļos nepieciešamas vīzas, Jaunzēlandē plānots ielaist no oktobra.

Jaunzēlandes robežas ārzemniekiem ir slēgtas kopš 2020.gada marta. Pakāpeniska valsts atvēršanās sākotnēji tika plānota janvāra vidū, bet tika atlikta līdz februāra beigām, baidoties no omikrona paveida uzliesmojuma.

Pateicoties stingrajiem ierobežojumiem, Jaunzēlandē kopš pandēmijas sākuma no Covid-19 miruši tikai 53 cilvēki.

Čehija

Čehijas parlaments trešdien apstiprinājis jaunu likumu, kas ļaus varasiestādēm pastiprināt ierobežojumus cīņā ar Covid-19.

Likumprojekts ļaus slēgt veikalus, noteikt testēšanas prasības un ierobežot skolu darbību.

Pašreiz spēkā esošo ierobežojumu termiņš beidzas 1.martā.

Likumprojekts vēl jāapstiprina Senātā.

Kamēr parlaments diskutēja par likumprojektu, pie parlamenta ēkas notika protesti.

Augstākā administratīvā tiesa neilgi pirms balsojuma parlamentā anulēja noteikumu, kas prasa viesnīcu un restorānu apmeklētājiem uzrādīt pierādījumu par vakcinēšanos pret Covid-19 vai šīs slimības pārslimošanu.

Čehijas premjerministrs Petrs Fiala vakarā paziņoja, ka noteikums, ka sporta un kultūras pasākumus drīkst apmeklēt tikai vakcinēti cilvēki un Covid-19 pārslimojušie, nākamnedēļ tiks atcelts.

Tomēr prasība par masku valkāšanu iekštelpās paliek spēkā.