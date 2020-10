Covid-19: Krievijā jauns vienā dienā inficēto skaita rekords

Latvijas lielākajā kaimiņvalstī Krievijā reģistrēts līdz šim lielākais oficiālais vienas diennakts laikā atklāto inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumu skaits, atsaucoties uz vara iestāžu pausto informāciju, piektdien vēsta "The Moscow Times".

Iepriekšējās diennaktī oficiāli reģistrēti 12 126 jauni inficēšanās gadījumi, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pirms mēneša. Iepriekšējais vienas dienas rekords – 11 656 gadījumi – Krievijā tika fiksēts 11. maijā.

Līdz ar to kopējais Krievijā oficiāli reģistrētais inficēto skaits sasniedzis 1 272 238 gadījumus, bet kopumā 22 257 cilvēki miruši no vīrusa izraisītās slimības Covid-19. Pēdējā diennaktī oficiāli reģistrēts 201 nāves gadījums no Covid-19.

Russia, which has the world's fourth-highest number of infections at 1,272,238 cases, has seen its daily caseload double over the past month. Tikmēr valsts statistikas pārvaldes publicētie mirstības dati liecina, ka, ņemot vērā līdzšinējās tendences, reālais kopējais no Covid-19 mirušo skaits varētu būt pat divreiz lielāks, atzīmē medijs.

Epidēmijas epicentrs Krievijā joprojām ir galvaspilsēta Maskava, kurā reģistrēta aptuveni trešā daļa inficēto gan kopumā, gan pēdējā diennaktī.