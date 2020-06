Covid-19: Lietuvā septiņi, Igaunijā viens jauns inficēšanās gadījums

Lietuvā sestdien reģistrēti pieci jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, bet svētdien no jauna reģistrēti vēl divi inficētie.

Divi no inficētajiem, kas tika atklāti sestdien, ieradušies no ASV, bet viens no svētdien atklātajiem inficētajiem nesen apmeklējis radiniekus Baltkrievijā.

Līdz svētdienai Lietuvā kopumā reģistrēti 1815 inficēšanās gadījumi. 1503 no sasirgušajiem ir atlabuši, bet 224 joprojām ir slimi. 78 Covid-19 pacienti ir miruši.

Kopš pandēmijas sākuma Lietuvā veiktas 416 739 analīzes, no tām 1947 sestdien.

Savukārt pēdējās diennakts laikā Igaunijā veiktas 368 analīzes un konstatēts viens jauns inficēšanās gadījums ar Covid-19, svētdien pavēstījis Veselības departaments.

Svētdienas rītā Igaunijā slimnīcās atradās četri Covid-19 pacienti, no kuriem viens bija pieslēgts mākslīgās elpināšanas iekārtai. Jauni Covid-19 izraisīti nāves gadījumi Igaunijā nav reģistrēti.

Kopumā Igaunijā veikti 105 000 analīžu, konstatējot 1987 inficēšanās gadījumus. 69 no inficētajiem ir miruši.