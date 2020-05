Covid-19: Lukašenko neatceļ 9. maija militāro parādi

Par spīti Covid-19 pandēmijai Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka neatceļ ikgadējo 9. maija Uzvaras dienas militāro parādi Minskā, ziņo vietējais telekanāls "Belta".

"Man ir pienākums pateikt, ka mēs nevaram atcelt parādi. Mēs vienkārši nedrīkstam. Es ilgi par to domāju. Protams, tā ir emocionāla, dziļi ideoloģiska lieta," teica Lukašenko.

"Šodien pietiekami daudz ļaužu, tūkstoši un tūkstoši vēlas, lai šis pasākums notiktu," uzsvēra prezidents.

Lukašenko atklāja, ka kara veterāni par spīti epidemioloģiskajai situācijai pauduši vēlmi piedalīties parādē. "Palikuši ļoti maz kara dalībnieku. Viņi saprot, un mums ir viņi jāglābj. Lai gan viņi pirmie pieprasīja, lai viņus atved uz pasākumu. Skaidrs, ka viņiem jau ir 90," viņš stāsta.

Dažas stundas vēlāk Lukašenko paziņoja, ka veterāni parādē piedalīties nevarēs.

Saskaņā ar oficiālajiem Baltkrievijas sniegtajiem datiem valstī konstatēti vairāk nekā 17 tūkstoši Covid-19 gadījumi, un 103 cilvēki miruši.

Baltkrievijā oficiāli nav noteikta karantīna un dažādi ierobežojošie pasākumi. Aprīļa beigās Pasaules Veselības organizācija (PVO) Baltkrievijai rekomendēja noteikt karantīnas režīmu un atcelt visus masu pasākumus.

Lukašenko šos ieteikumus noraidīja, piebilstot, ka PVO ir "daudz politikas" un cilvēkiem labāk uzticēties savas valsts valdībai.

25. aprīlī Baltkrievijā notika ikgadējā sestdienas talka, tajā piedalījās arī pats prezidents.

Covid-19 pandēmiju Lukašenko ir nodēvējis par psihozi un ir uzsvēris, ka Baltkrievijā neviens nav nomiris un nemirs no Covid-19 – ,viņaprāt, visu upuri ir mirušu no citām slimībām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 3,6 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,2 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 252 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 69 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.