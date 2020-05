Covid-19: Moldovas Pareizticīgā baznīca pieprasa nepieļaut cilvēku obligātu čipošanu ar vakcīnām

Moldovas Pareizticīgās baznīcas sinode vērsusies pie varasiestādēm ar prasību nepadarīt iespējamo vakcinēšanos pret jauno koronavīrusu par obligātu, lai nepieļautu "mikročipu ievadīšanu", ziņo "Currenttime".

Paziņojumā sinodes locekļi atsaucas uz kādu "zināmu papildu informāciju", ka "ar Covid-19 vakcīnu palīdzību cilvēku organismā varētu tikt ievadīti mikročipi". Savukārt tas ļaušot kontrolēt cilvēku uzvedību ar 5G mobilā tīkla starpniecību.

"Ir jāpaziņo, ka vakcinācija rada mikročipošanas draudus vai svešu ierīču nokļūšanu cilvēka organismā. Daudzās Eiropas valstīs sabiedrība protestē pret obligātu vakcinēšanu, sevišķi pret Covid-19, tāpēc, ka uzskata to par globālās antikristu sistēmas iespēju ievietot cilvēku organismā mikročipu, lai tos kontrolētu ar 5G tehnoloģiju palīdzību," medijs citē paziņojuma tekstu.

Garīdznieki arī norāda, ka galvenais ar vakcīnu palīdzību ievadāmo mikročipu tehnoloģiju radītājs ir amerikāņu miljardieris un kompānijas "Microsoft" dibinātājs Bils Geitss.

Moldovas baznīcas vadības tēzes, domājams, balstās vienā no sazvērestības teorijām, kas pēdējā laikā klejo sociālajos tīklos. Apgalvojumus par to, ka Covid-19 vakcīnas aizsegā kāds grib ievadīt cilvēkos mikročipus un kontrolēt tos ar 5G, jau kā nepamatotus ir apgāzuši starptautiskie mediji un faktu pārbaudītāji.

Šādu informāciju par nepatiesu ir atzinusi arī Krievijas Ģenerālprokuratūra. Jāatzīmē, ka tieši Krievija Rietumos tiek piesaukta kā viens no galvenajiem ar Coid-19 saistītās dezinformācijas avotiem.

Pret jauno koronavīrusu, kurš izraisa saslimšanu ar Covid-19, pagaidām nav vakcīnas. Taču pie tās izstrādes intensīvi strādā zinātnieku komandas dažādās valstīs.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 5,2 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,6 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 334 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 96 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā divi miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.