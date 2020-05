Covid-19: Ukrainā ar pirmdienu stājas spēkā valsts cenu regulācija

Ukrainā ar 18. maiju stājas spēkā valdības noteikumi par sociāli nozīmīgu pārtikas produktu un pretepidēmijas preču cenu regulāciju, vēsta aģentūra UNIAN.



Rīkojums Nr. 341 būs spēkā līdz Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto karantīnas pasākumu beigām.

Normatīvais akts nosaka, ka sarakstā iekļauto sociāli nozīmīgo preču tirgotājiem būs pienākums deklarēt mazumtirdzniecības cenu pieaugumu, kas lielāks vai vienāds ar pieciem procentiem.

Ja plānotais cenas paaugstinājums ir piecu līdz 10% robežās, cenu izmaiņas drīkstēs stāties spēkā ne ātrāk kā pēc trim dienām, neskaitot deklarēšanas dienu.

Ja cena plānots paaugstināt no 10 līdz 15%, tās var stāties spēkā ne agrāk kā pēc 14 dienām. Ja cenas iecerēts paaugstināt par 15% vai vairāk, jaunās cenas drīkstēs stāties spēkā ātrākais pēc 30 dienām.

Sociāli nozīmīgo produktu sarakstā iekļauts negāzēts minerālūdens, putnu gaļa, vistu olas, rudzu-kviešu maize, pasterizēts piens ar 2,5% tauku saturu, griķi, cukurs, augstākā labuma kviešu milti, sviests ar tauku saturu 72,5%, makaroni no kviešu miltiem.

Tāpat sarakstā ieļautas preces, kas vajadzīgas cīņai pret vīrusu izplatību. Tie ir antiseptiķi un dezinfekcijas līdzekļi, un virkne medikamentu. Iekļauta arī virkne individuālo aizsardzības līdzekļu: medicīniskās maskas, cimdi, kostīmi, aizsargbrilles, respiratori (FFP2 un FFP3), bahilas, masku filtri un citas preces.

Ukrainā līdz šim fiksēti vairāk nekā 17 tūkstoši Covid-19 gadījumu un vairāk nekā 476 cilvēki ir miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 4,5 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,4 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 304 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 87 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 1,7 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.