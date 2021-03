Covid-19: Vācijā un Francijā veidojas 'AstraZeneca' vakcīnu pārpalikumi

Francijā un Vācijā izveidojušies britu un zviedru kompāniju izstrādātās "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnas pārpalikumi, raksta "EurActiv".

Lieki šī izstrādātāja vakcīnu uzkrājumi veidojoties galvenokārt tādēļ, ka cilvēki lielā skaitā atsakoties no tām. Līdz ar to amatpersonas saskaras ar izaicinājumu saspringtās vakcinācijas kampaņas laikā vēl papildus pārliecināt cilvēkus par to, ka "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnas ir tikpat efektīvas kā citas.

Kopumā no 1,7 miljoniem Francijā līdz februāra beigām jau izdoto vakcīnu tikai nepilni 300 000 esot "AstraZeneca" vakcīnas, liecinot Veselības ministrijas aplēses.

Gan Vācija, gan Francija atteikušās "AstraZeneca" vakcīnu izmantot par 65 gadiem vecāku cilvēku vakcinēšanai, taču tās pie ģimenes ārstiem ir pieejamas veselības nozarē strādājošajiem, cilvēkiem ar veselības problēmām, kā arī cilvēkiem virs 50 gadiem.

Eksperti atzīmē, ka "AstraZeneca" vakcīnas ir lētāk izgatavot, kā arī tās neprasa īpašus glabāšanas apstākļus. Sākotnējā neziņa par vakcīnas efektivitāti pret dažādiem koronavīrusa variantiem, kā arī sākotnējā kavēšanās ar testa rezultātu publiskošanu veidoja skepticismu. Lai gan skepticisms nenoplok, jauni pētījumi norāda, ka "AstraZeneca" ir droša un pat efektīvāka par "Pfizer" vakcīnām.