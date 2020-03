'Covid-19': Vairāk nekā puse Francijas smagi slimo ir jaunāki par 60

Vairāk nekā puse no 300 “Covid-19” slimnieku, kuri Francijā atrodas intensīvajā aprūpē, ir jaunāki par 60 gadiem, atsaucoties uz Francijas amatpersonām, ziņo raidsabiedrība CNN.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

"Mēs šovakar saskaitījām 300 smagus gadījumus intensīvajā aprūpē. Smagi gadījumi ir arī starp pieaugušajiem, un ļaujiet man atgādināt, ka vairāk nekā 50% cilvēku intensīvajā aprūpē ir jaunāki par 60," svētdien paziņoja Nacionālās Veselības aģentūras runasvīrs Džerome Salomons.

Situācija Francijā ļoti strauji pasliktinās, pziņots pirmdien. “Gadījumu skaits dubultojas katras trīs dienas,” aģentūra AFP citē Salomonu.

Uz pirmdienas rītu Francijā ir apstiprināti 5423 inficēšanās gadījumi, bet 127 cilvēki no "Covid-19" ir miruši.

Par lielāko riska grupu "Covid-19" pandēmijas laikā tiek uzskatīti seniori. Saskaņā ar statistiku iepriekš tika ziņots, ka lielākā "Covid-19" riska grupa, kuriem slimība var novest pie nāves, ir par 65 gadiem vecāki vīrieši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 169 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 6500 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.