Degošajā lidmašīnā Šeremetjevas lidostā Maskavā gājis bojā 41 cilvēks

Svētdien, 5. maijā, lidmašīnas ugunsgrēkā Šeremetjevas lidostā Maskavā gājis bojā 41 cilvēks, otrdien ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Svētdien, 5. maijā, Maskavas Šeremetjevas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās lidmašīna "Sukhoi Superjet 100", kas bija devusies reisā Maskava – Murmanska, raidīja avārijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, kuras laikā lidaparāts aizdegās, vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz kādu avotu lidostas dienestos.

Sākotnēji aģentūra "Tass", atsaucoties uz kādu savu avotu ārkārtas situāciju dienestos, vēstīja, ka šajā negadījumā viens cilvēks ir gājis bojā, taču vēlāk informāciju aktualizēja, vēstot, ka šajā incidentā gājuši bojā 13 cilvēki. Arī "Interfax" sākotnēji vēstīja, ka negadījumā bojā gājuši 13 cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir divi bērni.

Pirmdienas, 6. maija, rītā BBC ziņo, ka negadījumā gājis bojā 41 cilvēks.

Starp bojāgājušajiem ir arī divi bērni un lidaparāta stjuarte, vēsta krievu mediji.

Viens no notikušā aculieciniekiem sacīja, ka tas esot "brīnums", ka kāds no 73 pasažieriem un pieciem apkalpes locekļiem vispār izdzīvoja.

BBC skaidro, ka negadījumā izdzīvojuši 37 cilvēki - 33 pasažieri un četri lidmašīnas apkalpes locekļi.

Pieci cilvēki šobrīd atrodas mediķu aprūpē.

Iepriekš avots "Interfax" bija vēstījis, ka lidmašīna, kas bija ceļā no Maskavas uz Murmansku, veica avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā.

Lainera mēģinājums piezemēties pirmajā reizē bija neveiksmīgs, otrajā mēģinājumā lidaparāta šasija atsitās pret zemi, bet pēc tam lidmašīna ar "degunu" ietriecās skrejceļā un aizdegās. Pa piepūšamajiem trapiem tika evakuēti vairāk nekā 70 pasažieri un lidmašīnas ekipāžas locekļi.

Kā vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz aviokompānijas "Aeroflot" oficiālo pārstāvi Maksimu Fetisovu, avarējušās lidmašīnas pasažieri evakuēti teju 1,5 reizes ātrāk, nekā tas paredzēts normatīvos, proti, evakuācija aizņēmusi 55 sekundes, lai gan normatīvos paredzētais evakuācijas laiks ir 90 sekundes.

