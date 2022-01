Demokrāti ASV Senātā neatbalsta sankcijas 'Nord Stream 2' būvniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem

Demokrātiskās partijas deputāti ASV Senātā neatbalstīja likumprojektu, kas būtu ieviesis sankcijas pret uzņēmumiem, kas iesaistīti cauruļvada "Nord Stream 2" būvniecībā, ziņo "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Likumprojektam, kuru atbalstīja Teds Kruss (Republikāniskās partijas senators no Teksasas štata), bija nepieciešams vismaz 60 no kopumā 100 senatoru atbalsts. Balsojumā to atbalstīja 55 senatori, bet noraidīja 44.

Abu lielo ASV partiju deputāti kritizējuši “Nord Stream 2”, bet demokrāti sacīja, ka Krusa likumprojekts būtu kaitējis attiecībām ar Vāciju laikā, kad ASV cenšas panākt sabiedroto vienotību jautājumos, kas saistīti ar attiecībām ar Krieviju un Maskavas īstenoto bruņoto spēku koncentrāciju pie Ukrainas robežas.

Kruss argumentēja, ka 55-44 balsojums apliecināja to, ka vairākums senatoru atbalsta ātru rīcību cauruļvada jautājumā. "Tikai tūlītēja sankciju noteikšana var mainīt [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina aprēķinus, apturēt invāziju Ukrainā un atcelt "Nord Stream 2" radītos eksistenciālos draudus," sacīja Kruss.

Citi republikāņi apsūdzēja demokrātus par nepietiekamu stāšanos pretī Putinam. Putins "jūt vājuma smaku," pirms balsojuma sacīja senators Džons Baraso (republikānis no Vaiomingas štata), piebilstot, ka šajā jautājumā vajadzētu būt novērojamai abu partiju vienprātībai.

Cauruļvada būvniecība tika pabeigta septembrī. Šobrīd “Nord Stream 2” vēl nav saņēmis regulatīvo apstiprinājumu no Vācijas. Kritiķi norāda, ka “Nord Stream 2” cita starpā palielinās Eiropas enerģētikas atkarību no Krievijas.

Demokrāti trešdien nāca klajā ar alternatīvu likumprojektu, kas paredz plašas sankcijas pret Krievijas augstākajām amatpersonām un banku iestādēm, ja Krievija veic militāru invāziju Ukrainā. Likumprojekts arī paredzētu vēl 500 miljonus ASV dolāru (435,8 miljonus eiro) militārai palīdzībai Ukrainai iebrukuma gadījumā, raksta DW.