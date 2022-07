Demokrāti var izjaukt Baidena plānus piegādāt F-16 iznīcinātājus Turcijai

ASV prezidenta plānus piegādāt Turcijai F-16 iznīcinātājus var izjaukt paša Baltā nama saimnieka pārstāvētās Demokrātiskās partijas politiķu skepse par Ankaras īstenoto politiku, raksta "Politico".

Pārstāvju palāta šonedēļ plāno balsot par regulējumu, lai būtiski ierobežotu Baidena iespējas pārdot F-16 iznīcinātājus Ankarai, un augsta ranga Senāta demokrātu grupa jau atsakās atbalstīt lidaparātu nodošanu NATO sabiedrotajai.

Tas ir jaunākais augsta līmeņa ārpolitikas strīds starp Kongresa demokrātiem un Baidena administrāciju, atzīmē medijs. Kritiķi apsūdz Turciju autoritārismā un kaimiņvalstu suverenitātes pārkāpšanā.

"Kā var atalgot valsti, kas dara visas šīs lietas?" Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Bobs Menendess (demokrāts no Ņūdžersijas štata) sacīja intervijā. Menendess ir viens no četriem likumdevējiem, kuru apstiprinājums ir nepieciešams militāro preču tirdzniecībai uz ārvalstīm. Viņš ilgu laiku iebilst pret iznīcinātāju pārdošanu un šonedēļ vēlreiz paudis šādu nostāju pat pēc tam, kad Baidens pagājušajā mēnesī NATO samitā sacīja, ka vēlas pārdot lidmašīnas Turcijai.

Baidena komentāri izskanēja pēc tam, kad Turcija atteicās no iebildumiem pret Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO, taču Baltais nams ir paziņojis, ka starp šo Turcijas soli un Baidena izteikumiem nav nekādas saistības.

Likumdevēji argumentē, ka Turcijai nevajadzēja likt šķēršļus abām NATO kandidātvalstīm jebkurā gadījumā. Turklāt Turcijai draud ASV sankcijas par iepriekšējiem Krievijā ražotu pretraķešu aizsardzības sistēmu iepirkumiem, un tās piloti pēdējo nedēļu laikā vairākkārt pārkāpuši Grieķijas gaisa telpu. Menendess arī minēja "autoritārisma pieaugumu" Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana vadībā.

Turklāt Pārstāvju palāta šonedēļ balso par grozījumiem ikgadējā aizsardzības politikas likumdošanā, kas arī var izjaukt Baidena plānus, aizliedzot pārdošanu, ja vien viņš nevar apliecināt, ka šāds darījums ir ļoti svarīgs ASV nacionālajai drošībai un ka lidmašīnas netiks izmantotas, lai pārkāptu Grieķijas gaisa telpu.

Nav skaidrs, vai Baidena administrācija mēģinās pārliecināt Menendesu atbalstīt F-16 pārdošanu. Uz jautājumu, vai viņu varētu pārliecināt atteikties no iebildumiem, Menendess atbildēja: "Ne pārāk." Viņa kolēģis no Republikāniskās partijas Ārlietu komitejā, senators Džims Rišs (no Aidaho štata) par savu pozīciju vēl neesot izlēmis.