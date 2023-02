Duda: Ungārija pieļāvusi lielu kļūdu, palielinot savu atkarību no Krievijas energoresursiem

Ungārija ir pieļāvusi nopietnu stratēģisko kļūdu, palielinot savu atkarību no Krievijas energoresursiem, un pašlaik ir redzamas šīs politikas sekas, šodien diskusijā "Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together" sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda.

Viņš norāda, ka Ungārijas ārlietu politika sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā lielā mērā ir saistāma ar atkarību no Krievijas energoresursiem.

Duda pauž, ka šobrīd ir redzamas šīs atkarības sekas, piebilstot, ka Ungārijas pozīcija nebūt nav saistīta tikai ar Krievijas energoresursu atkarību.

"Es redzu, ka ir arī citi fakti, kuri man nav saprotami un dažreiz pat nav pieņemami," uzsver Duda, paužot nožēlu, ka Ungārija nebija veikusi pārmaiņas iekšējā tirgū, lai mazinātu ietekmi no Krievijas.