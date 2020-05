Džonsons: Lielbritānija jau ir garām Covid-19 uzliesmojuma 'virsotnei'

Lielbritānija jau ir "garām" Covid-19 uzliesmojuma "virsotnei", ceturtdien paziņoja premjerministrs Boriss Džonsons.



Premjers to paziņoja par spīti tam, ka pēdējās 24 stundās valstī reģistrēti 674 jauni ar Covid-19 saistīti nāves gadījumi. Kopējais šo nāves gadījumu skaits valstī ir pieaudzis līdz 26 711, un Lielbritānija pēc to skaita tagad ir trešajā vietā pasaulē, atpaliekot tikai no ASV un Itālijas.

Lielbritānijā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits ceturtdien pieauga par 6032 līdz 171 253.

Džonsons, piedaloties valdības ikdienas preses konferencē pirmoreiz pēc savas atveseļošanās no Covid-19, tomēr sacīja, ka ir pamats optimismam.

"Mēs pirmoreiz esam garām šīs slimības virsotnei (..) un mēs esam uz lejupejošas nogāzes," Džonsons sacīja reportieriem.

"Mēs ejam caur virsotni vai drīzāk pārvaram to, kas varētu būt bijusi plata virsotne, it kā mēs ietu caur kādu milzīgu Alpu tuneli. Un mēs tagad varam redzēt saules gaismu un ganības mums priekšā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs tagad nezaudētu kontroli un neietriektos otrā vēl lielākā kalnā," teica Džonsons.

Valdības galvenais zinātniskais konsultants Patriks Valanss sacīja, ka Covid-19 pārnešanas rādītājs tagad ir zemāks par vienu, samazinoties jaunu hospitalizētu Covid-19 pacientu skaitam un intensīvā aprūpē esošo pacientu skaitam, un tas ietekmē kopējo nāves gadījumu skaitu.

"Pārnešanas rādītājs ir zemāks par 1,0. Mēs domājam, ka tas ir no 0,6 līdz 0,9 valsts mērogā. Varbūt nedaudz zemāks dažās vietās, nedaudz augstāks citās, bet tas ir zemāks par 1,0 valsts mērogā," sacīja Valanss.

Džonsona atgriešanās darbā laika ziņā sakrīt ar aizvien skaļākiem aicinājumiem atcelt sociālās distancēšanās pasākumus, kas tika noteikti marta beigās, lai samazinātu jaunā koronavīrusa pārnēšanu tiešos kontaktos.

Valdība ir kritizēta par to, ka noteikusi šos pasākumus vēlāk nekā vairums citu Eiropas valstu.

Džonsons sacīja, ka šo pasākumu pārskatīšana ir gaidāma 7.maijā, un ka nākamnedēļ tiks publicēta "ceļa karte" par valdības plānu mīkstināt ierobežojumus.