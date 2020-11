Džordžijā balsis tiks pārskaitītas

Džordžijas pavalsts piektdien paziņojusi, ka pārskaitīs otrdien ASV prezidenta vēlēšanās nodotās balsis, jo saskaņā ar sākotnējiem skaitīšanas rezultātiem bijušais viceprezidents Džo Baidens pašreizējo Baltā nama saimnieku Donaldu Trampu apsteidzis tikai par mata tiesu.

"Ar tik mazu pārsvaru Džordžijā būs pārskaitīšana," žurnālistiem Atlantā pavēstīja štata sekretārs Breds Rafenšpergers.

Viņš piebilda, ka atšķirība starp abu kandidātu iegūto balsu skaitu ir pārāk niecīga, lai paziņotu par vēlēšanu iznākumu štatā.

Saskaņā ar rezultātiem, kas piektdienas rītā iegūti pēc gandrīz visu biļetenu saskaitīšanas, Baidens Trampu Džordžijā apsteidzis ar nedaudz vairāk kā 1500 balsīm.

"Galīgajiem rezultātiem Džordžijā šobrīd ir milzu ietekme uz visu valsti," norādījis Rafenšpergers. "Likmes ir augstas, un emocijas no visām pusēm ir sakāpināts. Mēs neļausim šīm debatēm novērst mūs no darba. Mēs to paveiksim un pasargāsim mūsu vēlēšanu godīgumu."

Viņš uzsvēra, ka abu kampaņu novērotājiem Džordžijā ļauts sekot skaitīšanas procesam.

Tikmēr Džordžijas vēlēšanu komisijas amatpersona Gabriels Sterlings atzinis, ka galīgie vēlēšanu rezultāti štatā kļūs zināmi, iespējams, tikai novembra beigās.

Sterlings arī norādījis, ka joprojām nesaskata nekādu pazīmju, kas liecinātu par plašu krāpšanos, kas it kā būtu notikusi saskaņā ar Trampa apgalvojumiem.

Tomēr viņš uzsvēris, ka, ņemot vērā niecīgo starpību starp abu kandidātu iegūto balsu skaitu, amatpersonas saglabā modrību.

"Mums burtiski ir darīšana ar starpību, kas ir mazāka nekā paliela vidusskola," atzina Sterlings. "Kad ir darīšana ar tik mazu starpību, pat niecīgas, sīkas lietas ir no svara."