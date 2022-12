Eiropā tikai Makrons runā par 'garantijām' Krievijai, pauž Kuleba

Neviens cits Eiropas līderis, izņemot Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, jautājumu par drošības garantijām Krievijai šobrīd neizvirza, intervijā medijam "RBK-Ukraina" sacīja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba.

"Izņemot prezidentu Makronu, es ne no viena šo ideju neesmu dzirdējis," sacīja ministrs.

Kuleba atzina, ka Makrons Ukrainas labā ir darījis daudz noderīga. Šajā kontekstā ministrs atgādināja par pretgaisa aizsardzības sistēmām "Crotale". Par tām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis personīgi bija vienojies ar Francijas kolēģi.

"Makrons ir izdarījis daudz, lai Ukraina spētu sevi aizstāvēt pret Krieviju un uzvarētu Krieviju. Bet kad runa ir par pasaules uzskata lietām attiecībā uz Krieviju, tad ir Eiropas politiskā elite un ir prezidents Makrons," norādīja Kuleba.

Makrons televīzijas intervijā, kas tika pārraidīta decembra sākumā, izteicās, ka Eiropai jābūt gatavai nākotnes drošības arhitektūrai un jādomā par to, kā "dot Krievijai garantijas dienā, kad tā atgriezīsies pie sarunu galda".

"Tas nozīmē, ka viens no būtiskajiem jautājumiem, kas mums jārisina, kā [Krievijas] prezidents Vladimirs Putins vienmēr norādījis, ir bailes no NATO pietuvošanās tieši pie tās (Krievijas) durvīm un no tādu ieroču izvietošanas, kas var apdraudēt Krieviju," sacīja Francijas prezidents.

Makrona izteikumi jau iepriekš izpelnījušies asu Ukrainas kritiku.

Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks norādījis, ka drošības garantijas nepieciešams pasaulei no Krievijas, nevis otrādi.

"Civilizētajai pasaulei nepieciešamas drošības garantijas no pēcputina Krievijas barbariskajiem nolūkiem," tviterī uzsvēra Podoļaks.

Savukārt Ukrainas nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs norādījis, ka labākās garantijas ne tikai Ukrainai, bet visai pasaulei būtu demilitarizēta Krievija, kam atņemti kodolieroči.