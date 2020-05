Eiropieši atraduši jaunas 'raganas': 5G torņu dedzināšana vēršas plašumā

Kopš pirmajiem plaši ziņotajiem gadījumiem Lielbritānijā 5G sakaru ierīču dedzināšana vērsusies tikai plašumā un pārmetusies arī uz citām valstīm, vēsta "Politico".

Tā dēvētie 5G torņu dedzināšanas gadījumi fiksēti gan Lielbritānijai ģeogrāfiski tuvajās Īrijā, Beļģijā, un Nīderlandē, gan Itālijā un pat Kiprā. Nīderlandē reģistrēti vismaz 16 šādi dedzināšanas gadījumi, bet visā Eiropā kopumā – vairāk nekā 60. Dedzinātāju uzbrukumos nereti cieš arī cita veida infrastruktūras objekti, kuri vizuāli atgādina telekomunikāciju stacijas vai torņus.

Vandāļu motivācija ir meklējama konspirāciju teorijās, kuru popularitāte tikai vēršas plašumā. Tiek sludinātas aplamas teorijas, ka 5G izplata radiāciju, kas sagrauj cilvēku imūnsistēmas, padarot nevarīgus pret Covid-19, vai pat apgalvots, ka pandēmija neeksistē, bet Covid-19 gluži vienkārši esot izdomāta slimība, lai maskētu sekas apstarošanai ar 5G. Tam, ka šīm teorijām nav nekāda zinātniska seguma, to popularitāti nemazina, bet zinātnieku un mediju skaidrojumi tikai stiprinājuši sazvērestības teoriju sludinātāju pārliecību, ka "sistēma" strādā pret viņiem.

5G torņu dedzināšanas savā ziņā atgādina jau reiz pieredzēto – cilvēces jaunākās tehnoloģijas tiek iznīcinātas ar pašu pirmo atklājumu [uguni], raksta "Politico". Medijs meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc gan informācijas laikmetā, kad zinātne sper milzu soļus pat ne pa gadu desmitiem, bet gadiem, vēl kāds tic šādām teorijām, un norāda, ka atbilde meklējama līdzības ar pagātnes notikumiem.

Ap 16. gadsimta pirmajā pusē aizsākās raganu un burvju medības, kurās Eiropā nogalināti, tostarp bieži dzīvi sadedzināti, desmitiem tūkstoši cilvēku. Zīmīgi, ka savu kulmināciju šī šausminošā linča tiesa sasniedza ap gadsimta vidu, kas sakrīt ar milzu lēciena kultūras attīstībā – renesanses – noslēgumu.

Šajā laikā Rietumeiropā vecā iekārta bruka, katoļu baznīcai pamazām zaudējot savas līdzšinējās pozīcijas un sašķoboties feodālajai sistēmai. Tobrīd mēra un citas epidēmijas bija pastāvīgs drauds, turklāt bija jūtamas klimata pārmaiņas, iestājoties tagad par mazo ledus laikmetu dēvētam periodam.

Šajā nestabilajā un pārmaiņām pilnajā periodā cilvēki meklēja, ko vainot. Vietējā līmenī valdošie apslāpēja protestus, un sabiedrības dusmas tika vērstas pret "raganām" - līdzcilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ bija atstumti, savrupi vai citādi neiederīgi. Katoļu un protestantu baznīcām cīnoties par ietekmi, arī tās vēršanos pret raganām pasludināja par kristiešu cienīgu nodarbi un pat pienākumu, bet laicīgās varas valdnieki raganu medniekus pat cēla augstos amatos, lai tādējādi sargātu savas pozīcijas.

Mūsdienu pārmaiņu laikmetā par jaunajām "raganām" kļuvuši telekomunikāciju torņi. Savukārt, to, kāpēc tieši 5G izpelnījušies uzmanību, "Politico" skaidro ar to, ka tie ir viens no elementiem, kurus nepatiesas un nepilnīgas informācijas kampaņās izmanto no Krievijas nākošās dezinformācijas veidotāji, kuru mērķis ir radīt nestabilitāti Rietumu sabiedrībās. Savukārt "Facebook", "Twitter" un citu soctīklu nespēju laikus šīs viltus ziņas izķert esot vainojama pie tajās pausto ideju plašās izplatības.

Savu artavu pretestībā pret 5G radījušas arī pamatotas bažas par Ķīnas tehnoloģiju izmantošanu cilvēku novērošanas mērķiem, kā arī fakts, ka daļa 5G sakaru ierīču Eiropā ir daudz peltās Ķīnas kompānijas "Huawei" produkts.