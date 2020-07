EK iegādājusies remdesivīru Covid-19 pacientu ārstēšanai par 63 miljoniem eiro

Eiropas Komisija otrdien, 28. jūlijā, ar farmācijas uzņēmumu "Gilead" parakstījusi līgumu par "Veklury" (remdesivīra tirdzniecības nosaukums) ārstēšanas devu nodrošināšanu, informē Eiropas Komisija. "Veklury" bija pirmās Covid-19 ārstēšanai paredzētās zāles, kam piešķirta atļauja ES līmenī. No augusta sākuma ar Komisijas koordināciju un atbalstu dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei tiks darītas pieejamas "Veklury" partijas tūlītējām vajadzībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līgums par kopējo summu 63 miljoni eiro tiks finansēts no Komisijas Ārkārtas atbalsta instrumenta. Šādi tiks nodrošināta ārstēšana apmēram 30 000 pacientu ar smagiem Covid-19 simptomiem. Tas palīdzēs dažu nākamo mēnešu laikā apmierināt pašreizējās vajadzības, turklāt nodrošinot taisnīgu sadalījumu ES līmenī, balstoties uz sadales formulu, kurā ņemti vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumi.

"Pēdējo nedēļu laikā Komisija ir nenogurstoši sadarbojusies ar ‏"Gilead", lai vienotos par to, ka ES varēs saņemt krājumus ar pirmajām zālēm pret Covid-19, kurām piešķirta atļauja. Vakar, mazāk nekā mēnesi pēc remdesivīra tirdzniecības atļaujas piešķiršanas, ir parakstīts līgums, kas dos iespēju no augusta sākuma piegādāt zāles tūkstošiem pacientu. Komisija pieliek visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu piekļuvi drošām un efektīvām zālēm, un atbalsta arī koronavīrusa vakcīnu izstrādi. Vakar panāktā vienošanās ir vēl viens svarīgs solis uz priekšu mūsu cīņā pret šo slimību," teic Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu.

Komisija šobrīd gatavo arī kopīgu iepirkumu turpmākām šo zāļu piegādēm, kurām paredzēts aptvert papildu vajadzības un piegādes no oktobra mēneša un vēlāk.

Jāatgādina, ka šā gada 3. jūlijā remdesivīrs kļuva par pirmajām zālēm, kam tika piešķirta tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem. Šāda tirdzniecības atļauja palīdz zāles ātri darīt pieejamas tādās sabiedrības veselības ārkārtas situācijās kā pašreizējā pandēmija.

Remdesivīrs ir Covid-19 zāles pneimonijas gadījumiem, kuros vajadzīgs papildu skābeklis. Tās paredzētas pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma. 8. jūnijā Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) tika iesniegts šo zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikums. Dalībvalstis ar Cilvēkiem paredzēto zāļu pastāvīgā komitejas starpniecību apstiprināja EMA ieteikumu.

Eiropas Savienībā šīm zālēm ir piešķirta tirdzniecības atļauja, tomēr joprojām tiek uzraudzīts to drošums. "Gilead" ir arī lūgts līdz 2020. gada decembrim Eiropas Zāļu aģentūrai iesniegt remdesivīra pētījumu galīgos ziņojumus, jo to paredz nosacījumi, kas jāizpilda, lai no zāļu tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem pārietu uz parasto tirdzniecības atļauju. Lai varētu pabeigt šo procesu, gaidāms, ka līdz 2020. gada augustam tiks iesniegti papildu dati par šo zāļu efektivitāti un drošumu.