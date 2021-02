Tādu ārvalstu informācijas milžu kā "Bloomberg", "The New York Times" un arī vietējo mediju interpretācijas, ka Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks un ES tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis jebkādā veidā būtu padarīts par grēkāzi saistībā ar neskaidrībām par Covid-19 vakcīnu eksporta kontroles mehānismu pieņemšanu, neatbilst patiesībai, intervijā portālam "Delfi" sacīja Dombrovskis.

Kas noticis? EK 29. janvārī apstiprināja mehānismu vakcīnu pret Covid-19 eksporta pārredzamībai un atļauju piešķiršanai. Īsumā: shēma, kam jāpalīdz uzlabot to, cik pārredzams ir vakcīnu eksports ārpus ES. Šāds paziņojums gan pamanījās izraisīt samulsumu Lielbritānijā, Īrijā un Ziemeļīrijā – tik lielā mērā, lai britu premjers Boriss Džonsons apsūdzētu ES Ziemeļīrijas protokola 16. panta iedarbināšanā, bet Ziemeļīrijas pirmā ministre Arlīna Fostere to nodēvētu par "neticamu naidīguma izpausmi". Amatpersonu neizpratne saistīta ar to, ka Džonsona piesauktais 16. pants pieļautu iespēju ES ierobežot preču plūsmu starp bloka dalībvalsti Īriju un Apvienotajā Karalistē ietilpstošo Ziemeļīriju. Sašutumam bija rezultāti, jo iecere par šādu mehānismā atrunātu iespējamību ātri vien pazuda.

Žurnālistu izvaicāts, kurš tieši radījis skandalozo piedāvājumu, EK galvenais runasvīrs Ēriks Mamers preses brīfingā sacīja: "Ir viens kabinets, kas šajā jautājumā bija vadošais, un tas ir izpildviceprezidenta Valda Dombrovska, jo viņš ir atbildīgs par tirdzniecību. Šāds regulējums ir Dombrovska kunga biroja un, protams, to Komisijas iestāžu, kas viņam pakļautas, atbildības jomā." Mamers vēlāk sarunā ar "Politico" savā citātā pausto domu precizēja, bet līdz tam laikam vairāki vadošie ārvalstu mediji paspēja secināt, ka EK vadītāja acīmredzami pamet Dombrovski zem tanka, lai pati izkultos no ķezas.

Sarunā ar portālu "Delfi" Dombrovskis pastāsta vairāk par vakcīnu pārraudzības mehānisma ideju, EK komunikāciju ar farmācijas uzņēmumiem un to, kā vairāki uzņēmumi pēc mehānisma ieviešanas mainīja savu uzvedību. Viņš arī paskaidro, ka EK priekšsēdētāja viņu ne pie kā nav vainojusi, bet izvērtusies ažiotāža ir kļūdainu interpretāciju radīts pārpratums.

Pēdējo nedēļu laikā jūsu vārds locīts ārzemju presē saistībā ar grēkāža lomu. Par tādu jūs it kā padarījusi EK priekšsēdētāja saistībā ar vakcīnu piegādes mehānisma Eiropas Savienībā neskaidrībām. Kas īsti ir noticis?

Vajadzētu precizēt. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leienas kundze nekad neko tamlīdzīgu nav teikusi.

Ko tieši?

Par to, ka es būtu grēkāzis, viņa man nav izteikusi arī kādus pārmetumus un nav vainojusi. EK priekšsēdētāja neko tādu nav teikusi. Zinu, ka tādi ir bijuši ziņu virsraksti, bet šie ziņu virsraksti nebalstās EK priekšsēdētājas izteikumos. Ziņu virsraksti balstās EK runasvīra vienā izteikumā preses konferencē, kur bija jautājums par eksporta pārredzamības atļauju piešķiršanas mehānismu, tur tika uzsvērta gan mana, gan Tirdzniecības ģenerāldirektorāta loma tā izstrādē. Pēc šī paziņojuma parādījās ļoti daudz interpretāciju starptautiskajos medijos. Tas tika interpretēts tā, it kā man tiek izteikti kaut kādi pārmetumi attiecībā uz mehānisma izstrādi, kaut arī neko tādu viņš nebija teicis. Šādu interpretāciju redzot, EK runasvīrs ļoti ātri nāca ar precizējumu.