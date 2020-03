Erdogans vēlas konkrētu atbalstu no NATO cīņā pret Sīrijas konflikta radītajiem draudiem

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pirmdien paziņojis, ka vēlas "konkrētu atbalstu" no NATO sabiedrotajiem cīņā pret draudiem, ko rada konflikts Sīrijā.

"Mēs sagaidām konkrētu atbalstu no visiem mūsu sabiedrotajiem šajā cīņā," vizītē Briselē, stāvot blakus NATO vadītājam, paziņoja Erdogans, piebilstot, ka Turcija ir tā, kas nes lielus upurus Sīrijā. "NATO atrodas kritiskā procesā, kurā tai skaidri jāparāda sava alianses solidaritāte" ar Turciju, norādīja Erdogans.

Viņš arī aicināja NATO pildīt savus agrākos solījumus, ko tā devusi ar mērķi stiprināt Turcijas aizsardzību. 29.februārī Turcijas prezidents paziņoja, ka Ankara atver savas robežas tiem migrantiem, kas vēlas doties uz Eiropu. Erdogana lēmums raisīja satraukumu Eiropas galvaspilsētās, kas bažījas par jaunas bēgļu krīzes izcelšanos.

Erdogans nolēma atvērt robežu pēc situācijas saasināšanās Sīrijas Idlibas provincē. Sīrijas armija valsts ziemeļos, arī Idlibas provincē, kur atrodas pēdējais nemiernieku bastions, kopš decembra izvērsusi uzbrukumu pret nemiernieku spēkiem.

Sīrijas armijas ofensīvā, ko atbalsta Krievija, nogalināti arī vairāki desmiti Turcijas karavīru, un uzbrukums izraisījis jaunu bēgļu krīzi. Aplēsts, ka Turcijas robežas virzienā devies gandrīz miljons cilvēku.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no Eiropas Savienības (ES) šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.

"Mūsu sabiedrotajiem būtu jāizrāda sava solidaritāte mūsu valstij bez diskriminācijas un bez politisku nosacījumu izklāstīšanas," Briselē paziņoja Erdogans. "Ir ļoti svarīgi, lai atbalsts, ko mēs pieprasām, tiek sniegts bez tālākas kavēšanās," viņš piebilda. Erdogans arī nosodīja Grieķiju par Turcijas vainošanu nesenajā migrantu krīzē, un paziņoja, ka neļaus šai valsti gūt labumu no situācijas un ES ļaunprātīgas izmantošanas.