ES Covid-19 vakcinēšanās sertifikāts bez balstvakcīnas ceļošanai būs derīgs 9 mēnešus

Eiropas Komisija (EK) otrdien paziņojusi, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikāti Eiropas Savienībā (ES), ja nav saņemta balstvakcīna, iekšējai ceļošanai būs derīgi deviņus mēnešus.

Prasība ir saistoša visām 27 bloka dalībvalstīm un stāsies spēkā 1. februārī.

Šo lēmumu vēl var bloķēt kvalificēts ES dalībvalstu vairākums vai vienkāršs vairākums Eiropas Parlamentā. Tomēr, domājams, šai iniciatīvai ir pietiekami liels atbalsts, raksta raitsabiedrība DW.

Saskaņots Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš ir nepieciešamība drošai un brīvai kustībai un ES līmeņa koordinācijai, skaidro EK.

Noteikums primāri attiecas uz ceļošanu ES ietvaros, bet Komisija rekomendē šādu noteikumu ieviest arī dalībvalstu nacionālajā līmenī, lai nodrošinātu ceļotājiem noteiktību un samazinātu traucējumus.

Saskaņā ar Komisijas datiem līdz šim ES izdoti 807 miljoni Covid-19 vakcinēšanās sertifikāti.

