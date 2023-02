ES sūtīs uz Turciju vairāk nekā 1000 glābēju; Igaunija sūtīs 44 mediķus un glābējus

Eiropas Savienība (ES) plāno nosūtīt uz zemestrīcē cietušo Turciju vairāk nekā 1000 glābēju, otrdien paziņojis ES krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs. Igaunijas Iekšlietu un Ārlietu ministrijas sadarbībā ar Glābšanas departamentu atsauksies uz Turcijas aicinājumu sniegt starptautisku palīdzību pēc postošās zemestrīces un nosūtīs uz Turciju glābēju komandu.

Paredzēts nosūtīt 27 meklētāju un glābēju komandas no 19 valstīm, kurās būs 1150 cilvēku un 70 suņu.

Komandas būs ne tikai no ES valstīm, bet arī no Albānijas un Melnkalnes.

"ES solidaritāte vislabākajā izpausmē," tviterī ierakstījis Lenarčičs.

Via the #EUCivilProtectionMechanism we have mobilised 28 rescue & medical teams from 21 European countries, together sending 1185 rescuers and 79 rescue dogs to 🇹🇷; 11 of these teams have already arrived.

I thank 🇦🇹🇧🇬🇭🇷🇨🇿🇪🇪🇫🇷🇬🇷🇭🇺🇮🇹🇲🇹🇳🇱🇵🇱🇷🇴🇸🇰🇪🇸🇵🇹🇩🇪🇸🇮🇨🇾🇦🇱🇲🇪 for their swift offers. pic.twitter.com/vO8z4wxTBf