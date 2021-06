Faktu pārbaude: Teksasā Covid-19 joprojām prasa dzīvības

Par spīti sociālajos tīklos klīstošiem apgalvojumiem, ASV Teksasas štatā pēc ierobežojumu atcelšanas cilvēki joprojām mirst no Covid-19 slimības. Turklāt pirms nepilnas nedēļas tajā konstatētais koronavīrusa Delta variants ASV veselības nozares pārstāvjos vieš nopietnas bažas.

Republikānisko partiju pārstāvošais Teksasas gubernators Gregs Abots 17. maijā tvītoja (oriģinālais ieraksts zemāk) patiesi pozitīvu ziņu - dienu iepriekš Teksasas štatā nav konstatēts neviens nāves gadījums no Covid-19 "kopš 2020. gada marta, kad tika uzsākta uzskaite". Krietni pāržļembātā formātā latviski viņa vēstījums sociālajos tīklos nes jau pavisam citu informāciju.

"Teksasas gubrnators Greg Abbotti paziņoja-kopš 2.marta,kad tika atcelti VISI COVID iedobežojumi,Teksasā nav NEVIENA COVID NĀVES GADĪJUMA!" nepatiesā ierakstā "Facebook" 8. jūnijā vēsta tēlniece Dzintra Regīna Jansone. Kā redzams oriģinālajā ierakstā zemāk, Abota apgalvojums skan pavisam citādi.

Today Texas reported:

* 0 Covid related deaths--the only time that's happened since data was tracked in March, 2020.

* the fewest Covid cases in over 13 months * the lowest 7-day Covid positivity rate ever * the lowest Covid hospitalizations in 11 months. Thanks, Texans!

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 17, 2021

Viņš vēsta, ka atbilstoši oficiālajai statistikai dienu iepriekš nav konstatēts neviens Covid-19 izraisīts nāves gadījums kopš 2020. gada marta, konstatēts mazākais no jauna inficēto skaits pēdējo 13 mēnešu laikā un mazākais slimnīcās uzņemto skaits pēdējo 11 mēnešu laikā, kā arī vidējais septiņu dienu inficēto īpatsvars ir zemākais kopš pandēmijas sākuma. Abots par to saka paldies teksasiešiem.

Kā gan Latvijas mākslas pasaulē labi pazīstamā Jansone no šī paziņojuma nonākusi līdz savam vēstījumam nepilnajam pusotram tūkstotim feisbuka draugu, norāda viņa pati. Tēlniece par savas informācijas avotu uzrāda "YouTube" kanālā "Taini TV" publicēto video, kurā bulgāru veterinārārsts Plamens Paskovs paziņo, ka Abots teicis, ka "kopš 2. martā atcelti visi ierobežojumi, pēdējās divās nedēļās Teksasā nav reģistrēts neviens no Covid-19 mirušais".

Paskovs melo, gubernatora nosaukto termiņu - vienu dienu – vispārinot uz pēdējām divām nedēļām, kā arī atsaucas uz štatā 2. martā pieņemto lēmumu atcelt visus ierobežojumus. Neskaidru motīvu vadīta latviešu māksliniece laika ierobežojumu šiem datiem atmet pavisam.

Veterinārārsts, kurš pēdējos gados tieši "YouTube" guvis plašāko ievērību kā pašpasludināts politologs, komentējot dažādus konfliktus, pēdējā gada laikā aktīvi pievērsies arī pandēmijas tēmām. Līdzās citiem nepatiesiem paziņojumiem, dzīvnieku ārsta izteikums par divām nedēļām ignorē daudzus simtus mirušo, tostarp 65 14. maijā un 37 – 15. maijā, kā arī 34 – 17. maijā.

Paskovs tādējādi cenšas veidot iespaidu, ka pastāv sadursme starp konservatīvajiem dienvidu štatiem un demokrātu pārvaldītajiem ziemeļu štatiem, iezīmējot, ka dienvidnieki neatbalsta ierobežojumus un rezultāti ir labāki. Viņš ignorē faktu, ka lielākais nāves gadījumu skaits no Covid-19 attiecībā pret iedzīvotāju skaitu galvenokārt ir tieši dienvidu štatos.

Abota paziņojums gan, visticamāk, Paskova vēstījumam nav izraudzīts nejauši, jo Teksasas gubernators ir viena no prominentākajām bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa politiku atbalstošajām amatpersonām. Abots iestājies pret Covid-19 vakcinācijas sertifikātu lietošanu, izziņojis robežsienas būvniecības atsākšanu, kā arī 2. martā pēc ilgas ierobežojumu kritikas tos štata robežās atcēla pavisam. Ierobežojumu atcelšana gan sakrita ar inficēšanās gadījumu skaita kritumu pēc tam, kad, Džo Baidena administrācijai sākot darbu, tika paātrināta ASV iedzīvotāju vakcinēšanas kampaņa.

Vēl citi Jansones "Facebook" vēstījumi balstās nevis publiski pieejamos un viegli pārbaudāmos faktos, bet dažādu pārsvarā krieviski tulkotajā vai veidotajā "YouTube" kanālu saturā. Nereti vienīgās atsauces, citējot citu tēlnieces ierakstu, ir "oficiāli dokumenti" bez skaidrojuma, kas gan tie būtu.

ASV turpinoties vērienīgajai vakcinācijas kampaņai, Teksasā līdz šim vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 46,9% iedzīvotāju. Līdz ar to štats iepaliek ASV vidējam rādītājam – 53%.

Teksasā patlaban saslimstības un mirstības rādītāji ir salīdzinoši zemi – ceturtdien reģistrēti 1482 no jauna inficētie un 35 no Covid-19 mirušie. Tomēr eksperti vērš uzmanību uz vīrusa Delta variantu, kas strauji izplatoties un uzrādās jau vairāk nekā 10% no jauna reģistrēto gadījumu ASV.