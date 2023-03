Filipīnās uz prāmja izcēlies ugusngrēks; bojā gājis 31 cilvēks

Trešdien, 29. martā, Filipīnās uz prāmja, kas pārvadājis aptuveni 250 pasažierus izcēlies ugunsgrēks, kurā bojā gājis 31 cilvēks, atsaucoties uz amatpersonu paziņojumu, vēsta medijs "Al Jazeera".

Aģentūra "Reuters" norāda, ka bojā gājušo starpā bijis arī sešus mēnešus vecs zīdainis.

Daudzi no izglābtajiem cilvēkiem bija nolēkuši no prāmja "MV Lady Mary Joy 3", kur tos no ūdens izglāba krasta apsardze, armija, vēl viens prāmis un vietējie zvejnieki, ceturtdien paziņoja Basilanas gubernators Džims Hatamans. Prāmis bijis ceļā no Zamboangas uz Jolo pilsētu Sulu provincē, kad pusceļā izcēlies ugusgrēks.

Glābēji joprojām meklē vismaz septiņus pazudušus pasažierus. Tomēr amatpersonas norāda, ka pazudušo skaits varētu būt lielāks. Zināms, ka šobrīd 23 pasažieri ir ievainoti un nogādāti slimnīcās, skaidro medijs.

Prāmi aizvilka uz Basilanas krasta līniju, kur to pārmeklējot, krasta apsardze atrada vēl 18 mirušos pasažieru kabīnēs, skaidroja Hatamams. Viņš piebilda, ka kuģa pārmeklēšana turpinās.

"Šie upuri gāja bojā ugunsgrēka rezultātā," uzsvēra gubernators. Viņš arī informēja, ka šobrīd notiek nelaimes apstākļu izmeklēšana un līdz šim atklājies, ka uz prāmja atradušies vairāk cilvēku nekā bijis oficiāli zināms

Ugunsgrēks sācies īsi pirms pusnakts, kad daudzi pasažieri jau gulējuši.

"Man likās, ka es sapņoju, bet, attaisot acis, bija tumšs un mums apkārt bija dūmi," atminējās 46 gadus vecā pasažiere Mina Nani.

A passenger ferry caught fire past 11 pm on Wednesday, March 29, in the waters off Baluk-Baluk Island, Hadji Mutamad in Basilan. Ten people have died, nine people were injured and 230 have been rescued. 📷 Philippine Coast Guard

READ: https://t.co/lJzZvbiDxH pic.twitter.com/RtiKILlLXJ