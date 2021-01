Floridā meklē ļaundari, kas uz lamantīna muguras ieskrāpējis vārdu 'Tramps'

ASV Floridas štata rietumos Homosasas upē atrasts lamantīns, kuram uz muguras ieskrāpēts vārds "Tramps", ziņo medijs "The New York Times".

Ūdenī mītošais zīdītājs gan neesot nopietni cietis, jo uzraksts izveidots ūdensaugu slānī, kas noklāj dzīvnieka ķermeni, laikrakstam norāda ASV Savvaļas dzīvnieku un zivju resursu aizsardzības dienestā.

Tomēr varasiestādes sākušas vainīgās personas meklēšanu. Par kaitēšanu dzīvniekam draud līdz 50 tūkstošiem dolāru liels naudassods un līdz gadam ilgs ieslodzījums.

Floridas iedzīvotāja Heilija Voringtona, kura atrada aprakstīto lamantīnu, medijiem stāsta, ka dzīvnieks izskatījies vesels, taču izrādījis "stresa pazīmes". Ūdensaugu apauguma slānis uz lamantīna ķermeņa bijis samērā biezs – uzraksts izgriezts līdz ādai, taču tā neesot bojāta.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg