Foto: Briestot spriedzei ar Etiopiju, Sudāna un Ēģipte rīko 'Nīlas sargu' mācības

Ēģipte un Sudāna noslēgusi gandrīz nedēļu ilgas militārās mācības "Nīlas sargi", kuras rīkotas, augot spriedzei ar reģiona kaimiņu Etiopiju par Nīlas ūdens izmantošanu, raksta "Africa News".

Mācības notikušas Sudānas dienvidos esošajā Kordofanas štatā, kas gan nerobežojas ar Etiopiju. Tuksnešu ieskautajā reģionā spējas trenējuši un sadarbību slīpējuši abu valstu jūras un gaisa spēki.

Ēģiptes ģenerālis Mohameds Farids skaidri norādījis, ka mācības notiek laikā, kad izaicinājumi un draudi potenciāli draud eskalēties. Ne viņš, ne Sudānas Bruņoto spēku ģenerālis Muhamads al Hasans gan publiski Etiopiju uzrunās neminēja. Vienlaikus netieši pausts, ka abu valstu spēki esot gatavi militāri apturēt grandiozā Lielā Etiopijas atdzimšanas dambja būvi uz Nīlas, ja šāda nepieciešamība radīsies, atzīmē medijs.

Gan Ēģipte, gan Sudāna paudušas savu neapmierinātību ar milzu elektrostacijas izbūvi, jo šāda dambja piepildīšana nenovēršami samazinās Nīlas ūdens tecējumu. Dambja piepildīšana, neskatoties uz Ēģiptes draudiem vajadzības gadījumā īstenot gaisa triecienu, tika uzsākta jau 2020. gada jūlijā.

Mūsdienās divas galvenās Nīlas ūdens devējas Zilā Nīla un Baltā Nīla aptver kopumā desmit valstis, kā arī to krastos atrodas trīs galvaspilsētas – Kaira, Kartuma un Džuba. Baltā Nīla, kas iztek no Viktorijas ezera, ir garāka, savukārt Zilā Nīla, kas iztek no Tanas ezera Etiopijā, ir lielākā ūdens devēja. Etiopijā sākas vēl divas lielākās Nīlas pietekas – Sobata un Atbara.

Etiopijas tiesības celt HES uz Zilās Nīlas kopš būvniecības sākuma 2011. gadā neatbalstīja tikai Ēģipte, uzskatot, ka tai pienākas neproporcionāli lielākā daļa no upes ūdeņiem. Pat Sudāna projektam devusi piekrišanu un savulaik publiski apsūdzēja Ēģipti konfliktsituācijas saasināšanā, raksta "All Africa", bet šobrīd tās politiķi uzskatus mainījuši. Netieši projektu balsta arī Ķīna, kas ir viena no tā finansētājām, un Itālija, kuras kompānija to būvē.

Ēģiptē dzīvo 102 miljoni, Sudānā – 44 miljoni, bet Etiopijā – 115 miljoni cilvēku, liecina "Worldometer" apkopotie dati.