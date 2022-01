Foto: Indijā drūzmā pie hinduistu svētvietas 12 bojāgājušie

Indijas ziemeļos sestdien izcēlās drūzma pie hinduistu svētvietas, kurā gājuši bojā 12 un ievainoti 20 cilvēki, paziņoja amatpersonas.

Tas notika ceļā uz Vaišno Devi templi Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā. Šis templis, kas atrodas kalnos apmēram 60 kilometrus no Džammu pilsētas, ir viena no svarīgākajām hinduistu svētvietām, un to katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku.

Policijas pārstāvis sacīja žurnālistiem, ka drūzma izcēlusies pie vienas no ieejām svētvietā, kad starp svētceļniekiem izraisījies strīds un viņi sākuši cits citu grūstīt.

"Cilvēki sakrita cits citam virsū," ziņu aģentūrai AFP teica kāds aculiecinieks.

Piekļuve templim uz laiku tika pārtraukta, bet vēlāk atjaunota.