Foto: Liesmas nopostījušas Grieķijas lielāko migrantu nometni

Ugunsgrēkā nopostīta Grieķijas lielākā migrantu nometne "Moria" Lesbas salā, trešdien vēsta raidsabiedrība BBC.

Pagaidām nav skaidrs, kas izraisīja ugunsgrēku, bet tajā tiek vainoti gan paši migranti, gan vietējie iedzīvotāji. Tūkstošiem nometnes iedzīvotāju tagad palikuši bez pajumtes.

Liesmu dzēšanā bija iesaistītas 10 ugunsdzēsības automašīnas un tika evakuēti nometnes iemītnieki. "Moria" nometnē dzīvo ap 13 tūkstošiem migrantu, no tiem vairāk nekā 70% nākuši no Afganistānas. Pavisam nometnē ir pārstāvji no 70 pasaules valstīm.

Savukārt policija apsargāja ceļus, lai nepieļautu migrantu iekļūšanu tuvējās pilsētiņās. Tāpat tiek ziņots, ka daļa vietējo iedzīvotāju uzbrukuši migrantiem, kad tie, pametot degošo nometni, gājuši cauri tuvējam ciemam.

Ugunsdzēsēji informē, ka liesmas sākušās vairāk nekā trīs vietās nometnē īsā laika periodā. Turklāt protestējoši migranti traucējuši ugunsdzēsēju darbu. Trešdienas rītā galvenie uguns perēkļi likvidēti, bet joprojām neliela degšana turpinoties atsevišķos konteineros.

Grieķijas ziņu aģentūra ANA vēsta, ka ugunsgrēks sācies pēc tam, kad daļa ar Covid-19 inficētu nometnes iemītnieku atteikušies doties izolācijā. Šīs ziņas gan nav oficiāli apstiprinātas. Pagājušajā nedēļā nometnē tika noteikta karantīna – kādam somāliešu migrantam konstatēta saslimšana ar Covid-19. Kopējais apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits ir sasniedzis 35.

Jāpiebilst, ka citur Lesbas salā plosās spēcīgā vēja nesti savvaļas ugunsgrēki. Amatpersonas pieļauj, ka vējš ir palīdzējis ļaunprātīgo dedzinātāju darbam.

Tikmēr daži migranti raidsabiedrībai BBC stāsta, ka ugunsgrēks sākās pēc migrantu sadursmēm ar grieķu drošībniekiem, un vaino dedzināšanā "galēji labējos" grieķus.