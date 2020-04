Foto: Pasaulē lielāko lidmašīnu 'Mriya' iesaista cīņā ar Covid-19

Lielākā lidmašīna pasaulē "Antonov An-225 Mriya" pēc divus gadus ilgušas modernizācijas nosūtīta savā pirmajā komercreisā uz Ķīnu pēc medicīniskā aprīkojuma un palīglīdzekļiem, ziņo aviācijai veltītais portāls "Aero Time".

Lidmašīna pēc Polijas kompānijas "KGHM" pasūtījuma devās trīs dienu ilgā misijā no Tiaņdzjiņas Ķīnā uz Polijas galvaspilsētu Varšavu nogādāt medicīnas preces, kuru vidū bijuši arī septiņi miljoni sejas masku. Milzis izlidoja no Kijevas un gan turpceļā, gan atpakaļceļā piezemējās Kazahstānas ekonomiskās galvaspilsētas Almati starptautiskajā lidostā.

Kopumā lidmašīnā varot iekraut līdz pat 1300 kubikmetrus lielu un 600 tonnu smagu kravu. Netiek izpausts, cik lielu daļu no lidmašīnas vēdera aizņēmusi poļiem vestā krava, taču zināms, ka Ķīnā tās iekraušanai vien vajadzējis 15 stundas.

Video of departure of the #AN225 from the Kyiv-Antonov-2 International Airport to perform commercial missions to fight the #coronavirus. April 11, 2020

-

Відео вильоту літака #Ан225 з аеродрому "Київ-Антонов-2"у комерційнійний рейс для боротьби з коронавірусом! 11.04.2020 pic.twitter.com/MCunxdw05O