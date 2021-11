Foto: Protesti pret karantīnas ierobežojumiem Eiropā

Svētdien vairākās Eiropas pilsētās, kā arī Francijas aizjūras teritorijās turpinājušies protesti pret karantīnas ierobežojumiem, kas atkārtoti ieviesti, reaģējot uz strauji pieaugošo inficēšanās gadījumu skaitu ar Covid-19.

Sadursmes starp protestētājiem un policiju notikušas Beļģijas galvaspilsētā Briselē, vairākās Nīderlandes pilsētās, kā arī Francijas aizjūras departamentā Gvadelupā.

Demonstrācijas notikušas arī Austrijā, kur valdība izsludinājusi mājsēdi un obligāto vakcināciju.

Briselē saskaņā ar policijas aplēsēm ielās izgājuši 35 000 cilvēku, kas devās gājienā caur rajonu, kur izvietotas valdības un Eiropas Savienības (ES) iestādes. Viņi pamatā protestēja pret aizliegumu nepotētajiem apmeklēt tādas sabiedriskās vietas kā bāri un restorāni.

Demonstrācija, kas sākotnēji norisinājās mierīgi, vēlāk pārauga vardarbībā, protestētājiem sākot policistus apmētāt ar dažādiem priekšmetiem. Savukārt kārtības sargi pielietoja ūdensmetējus un asaru gāzi.

Sadursmēs ievainoti trīs policisti, ziņo aģentūra "Belga".

Daļa no gājiena dalībniekiem maršēja zem flāmu nacionālistu karogiem, kamēr citi demonstranti bija tērpušies svītrainās drānās, kas atgādināja nacistu koncentrācijas nometņu ieslodzīto uniformas.

Protesti pret karantīnas ierobežojumiem trešo nakti pēc kārtas turpinājās arī Nīderlandes pilsētās.

Groningenā, Leuvardenā, Enshedē un Tilburgā protestētāji spridzinājuši petardes, kā arī nodarbojušies ar vandalismu, bojājot sabiedrisko un privāto īpašumu, vēsta policija.

Piektdienas vakarā nekārtības izcēlās Roterdamā, bet sestdienas vakarā Hāgā.

Līdz šim Nīderlandē kopumā aizturēti vairāk nekā 100 cilvēki, bet vismaz 12 cilvēki demonstrāciju laikā guvuši ievainojumus.

Austrijā svētdien aptuveni 6000 cilvēku izgāja Lincas ielās, kamēr dienu iepriekš protestos pret daļējo mājsēdi Vīnē piedalījās 40 000 demonstrantu.

No pirmdienas austriešiem atļauts iziet no mājām vienīgi, lai dotos uz darbu, iegādātos pirmās nepieciešamības preces vai pavingrotu. Savukārt no nākamā gada 1.februāra visiem austriešiem obligāti jābūt vakcinētiem.

Tikmēr Gvadelupā protesti pret karantīnas pasākumiem turpinās jau nedēļu, un Francija svētdien uz tai piederošo salu Karību reģionā nosūtīja armiju. Savukārt premjerministrs Žans Kastekss izsaucis uz Parīzi Gvadelupas vadošās amatpersonas.

Svētdien, nepakļaujoties komandantstundai, protestētāji turpināja bloķēt ielas. Tiek ziņots arī par veikalu un aptieku izlaupīšanu un dedzināšanu.

38 personas aizturētas, bet divi drošības spēku pārstāvji guvuši ievainojumus.

Gvadelupas prefektūra ziņo, ka protestētāji esot šāvuši uz drošības spēkiem un ugunsdzēsējiem.

Lai gan kontinentālajā Francijā vakcinācijas līmenis ir augstāks nekā aizjūras teritorijās, arī tur veidojas satraucoša situācija, pieaugot inficēšanās gadījumu skaitam.

"Piektais [pandēmijas] vilnis sākas zibens ātrumā," izteicies valdības preses sekretārs Gabriels Atals.

Neskatoties uz augsto vakcinācijas līmeni, vairākām Eiropas valstīm nācies atjaunot karantīnas ierobežojumus, lai apturētu jaunu Covid-19 vilni.