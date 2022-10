Foto: Sprādzienā cietusi Krimas tilta dzelzceļa daļa; sagrauta arī daļa autoceļa

Noticis sprādziens uz Krimas tilta dzelzceļa daļas, kas iznīcinājis arī autoceļa posmu, sestdien ziņo "Radio Brīvība", atsaucoties uz Krimas vietējiem "Telegram" kanāliem.

Sestdien ap pulksten 6 uz Krimas tilta Kerčā noticis sprādziens, liecina vietējo iedzīvotāju sociālajos tīklos publicētie video.

Uz sliedēm deg kravas vilciens. Krievijas plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz vietējām varasiestādēm, ziņo, ka deg degvielas cisterna, satiksme pār tiltu ir apturēta, bet arkas kuģu satiksmei zem tilta nav bojātas.

Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēki vietnē "Telegram" paziņoja, ka ir iznīcināta arī daļa autoceļa.

"Rīts uz Krimas tilta. Deg cisternas ar degvielu. Tāpat ir iznīcināta daļa autoceļa! Viss būs Ukrainai!," rakstīts Gaisa spēku kanālā.

Pagaidām nav skaidrības par to, kas izraisījis sprādzienu. Izskan versijas gan par raķešu triecienu, gan sabotieru aktivitāti.

Krimas tilts, kas savieno Krieviju ar pagaidu okupēto Krimas pussalu, ir gan simbolisks savienojums starp Krieviju un Krimu, gan praktiski nozīmīgs militārās apgādes ceļš.

Iepriekš Krievijas karaspēks pēc vairākiem sprādzieniem no okupētās Krimas uz lidlaukiem Krievijas teritorijā pārvietoja aviācijas vienības.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns