Francija, Vācija, Lietuva un Itālija piektdien atsāks vakcinēšanu ar 'AstraZeneca'

Francija, Vācija un Itālija piektdien atsāks vakcinēšanu ar "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnu, kuru Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ceturtdien atzina par drošu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Francija un Itālija potēšanu ar "AstraZeneca" vakcīnu apturēja pirmdien.

"Potēšana ar "AstraZeneca" vakcīnu atsāksies rīt. Valdības prioritāte joprojām ir veikt iespējami daudz vakcināciju iespējami īsākā laikā," teikts Itālijas premjera Mario Dragi paziņojumā.

Kā norāda Itālijas valdība, vakcinācijas kampaņa ir vienīgā izeja no krīzes.

Valdība uzstādījusi mērķi līdz aprīļa vidum trīskāršot vakcināciju skaitu līdz 500 000 dienā un līdz septembra vidum pilnībā vakcinēt 80% iedzīvotāju.

Par plānu piektdien atsākt vakcinēšanu ar "AstraZeneca" paziņojis arī Vācijas veselības ministrs Jenss Špāns.

"Federālās valdības un un visu 16 zemju kopīgais mērķis ir atkal sākt vakcinācijas ar "AstraZeneca" jau rīt," sacīja Špāns.

Francijas premjerministrs Žans Kastekss paziņoja, ka veselības regulators piektdien atjauninās savus ieteikumus par vakcīnu un pēcpusdienā atsāksies vakcinācija, piebilstot, ka viņš būs to vidū, kas saņems "AstraZeneca" vakcīnu.

"Es pats vakcinēšos ar šo vakcīnu, lai parādītu, ka mums var būt pilnīga uzticamība tai," preses konferencē pavēstīja Kastekss.

Lietuva piektdien atsāks vakcinēšanu ar "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnu, kuru Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ceturtdien atzina par drošu.

"Vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnu tiks atsākta rīt no rīta," žurnālistiem pavēstīja Lietuvas veselības ministrs Arūns Duļķis.

Lietuva otrdien paziņoja, ka uz laiku aptur potēšanu ar "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnu.

Kā vēstīts, EZA ceturtdien "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu," sacīja Kuka.