Gabona pirmā Āfrikā saņems ANO miljonus par mežu saglabāšanu

Apvienoto Nāciju organizācija paziņojusi, ka Gabona kļūs par pirmo valsti Āfrikā, kas saņems starptautiski ziedotos līdzekļus tās mežu saglabāšanai. Finanšu palīdzība augstvērtīgu mežu saglabāšanai tiek uzskatīta par vienu no instrumentiem kā apkarot klimata pārmaiņas, vēsta "Africa News".

Gabona finansiālu palīdzību saņems par divu punktu izpildi: par siltumnīcefektu veidojošo izmešu samazinājumu, apkarojot mežu izciršanu un vides degradāciju un par tās dabisko mežu ieguldījumu oglekļa dioksīda apsorbcijā. Āfrikas valsts kopumā saņems 150 miljonus ASV dolāru.

Šī būs pirmā reize vēsturē, kad kāda Āfrikas valsts no starptautiskās sabiedrības saņem naudas līdzekļus par mežu aizsargāšanu, kuri ir svarīgi visas cilvēces eksistencei, atzīmē medijs.

Gabona jau līdz šim bijusi Centrālāfriks reģiona līdere centienos saglabāt tās teritorijā esošos lietusmežus. Kopš 2000. gada valsts izveidojusi 13 nacionālos parkus, kuri kopumā aizņem ap 11% valsts teritorijas. Kopumā meži klāj aptuveni 77% no valsts platības.

Salīdzinājumam, Gabonā meži vien aizņem aptuveni 200 000 kvadrātkilometru jeb aptuveni trīs Latvijas mēroga teritorijas kopā. Vienlaikus Gabonā mežizstrāde ir viena no nozīmīgākajām ekonomikas nozarēm, taču to regulē stingri noteikumi, tostarp prasība izcirstās teritorijas no jauna apmežot, kā arī saglabāt Gabonai raksturīgo koku daudzveidību.