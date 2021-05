Gandrīz 60% Japānas iedzīvotāju vēlas olimpisko spēļu atcelšanu, atklāts aptaujā

Gandrīz 60% japāņu uzskata, ka pandēmijas dēļ Tokijas olimpiskās spēles būtu jāatceļ, liecina svētdien publiskota aptauja.

Ziņu aģentūras "Kyodo News" veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 59,7% aptaujāto uzskata, ka olimpiskās spēles būtu jāatceļ, 25,2% uzskata, ka spēlēm būtu jānotiek bez skatītājiem un 12,6% domā, ka spēlēm būtu jānotiek ar ierobežotu skaitu skatītāju.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un spēļu organizatori Japānā gatavojas jūnijā pieņemt lēmumu par to, cik daudz skatītāju būs atļauts apmeklēt olimpiskās spēles.

Martā jau tika pieņemts lēmums, ka Tokijas olimpiskās un paralimpiskās spēles notiks bez ārvalstu skatītājiem.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.