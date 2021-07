'Gribu dzert': Irānā nedēļu protestē pret skarba sausuma izraisītu ūdens trūkumu

Irānā ceturtdien sesto dienu pēc kārtas ielās izgāja iedzīvotāji, pieprasot varasiestādēm nodrošināt ūdeni. Valsts piedzīvo lielāko sausumu pēdējo 50 gadu laikā, vēsta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Saskaņā ar aktīvistu ziņām pirmdien un otrdien vien valstī notikusi 31 protesta akcija. Sociālajos tīklos publicētos video redzams, ka policija demonstrantu izgaiņāšanai izmanto asaru gāzi.

Oficiāli apstiprināts, ka no šautām brūcēm gājuši bojā četri cilvēki. Varasiestādes notikušajā vaino "bruņotus dumpiniekus", bet opozīcija – drošības spēkus. Valsts kontrolētā ziņu aģentūra FARS informē, ka "dumpinieki" nošāvuši vienu un ievainojuši vēl vienu policistu ostas pilsētā Mašahrā.

Vismasveidīgākie protesti novēroti Hūzestānas provincē, kur ūdens nav 702 apdzīvotās vietās. Šajā provincē dzīvo arābu sunnītu minoritāte, kas izsenis sūdzas par diskrimināciju pārsvarā šiītu musulmaņu Irānā. Valstī notiek arī protesti Hūzestānas iedzīvotāju atbalstam.

Galvenais protestētāju lozungs ir "Gribu dzert!" Tāds pats tēmturis arābu valodā tiek izmantots sociālajos tīklos.

