Grieķija nosaka obligātu vakcinēšanos visiem veselības aprūpes darbiniekiem

Grieķija devusi rīkojumu visiem veselības aprūpes darbiniekiem, tostarp veco ļaužu aprūpes namu personālam, obligāti vakcinēties pret Covid-19, pirmdien pavēstījis premjerministrs Kirjaks Micotakis.

Visiem, kas strādā aprūpes namos, jābūt vakcinētiem līdz 16. augustam, bet pretējā gadījumā viņiem būs jādodas slimības atvaļinājumā, uzrunā tautai uzsvēris Micotakis.

Savukārt veselības aprūpes darbiniekiem gan valsts sektorā, gan privātajā jābūt vakcinētiem līdz 1. septembrim.

Izplatoties koronavīrusa Indijas jeb delta variantam, valdība vēlas panāk, lai vakcinēti būti pēc iespējas vairāk cilvēku.

Līdz šim potētas jau trīs trešdaļas to, kas vecāki par 60 gadiem, bet no otrdienas sāksies pusaudžu potēšana vecuma grupā no 15 līdz 17 gadiem.

Taču no 10,7 miljonus lielā Grieķijas iedzīvotāju kopskaita līdz šim pilnībā vakcinēti ir tikai 4,3 miljoni.

"Valsts netiks slēgta dažu cilvēku attieksmes dēļ," brīdināja Micotakis.

No piektdienas līdz augusta beigām tādās slēgtās telpās kā izklaides centri, bāri, kinoteātri un teātri būs atļauts ieiet tikai vakcinētām personām.

Grieķijā pirmdien tika konstatēti aptuveni 2000 jaunu inficēšanās gadījumu, kamēr pirms nedēļas tādu bija tikai 800. Kopš pandēmijas sākuma valstī reģistrēti vairāk nekā 12 000 Covid-19 izraisīti nāves gadījumi.