Hamburgā Jehovas liecinieku lūgšanu vietu apšaudījis tās bijušais loceklis

Ceturtdienas apšaudi Hamburgā Jehovas liecinieku lūgšanu vietā sarīkojis draudzes bijušais biedrs, ziņo medijs "Sky News".

Policija identificēja šāvēju kā 35 gadus vecu vīrieti, kurš bijis draudzes loceklis, bet pirms 18 mēnešiem to pametis. Policija sacīja, ka saņēmusi pretrunīgas ziņas par to, vai viņš no draudzes bijis izslēgts vai to pametis pēc paša vēlēšanās.

Policija arī atklāja, ka janvārī saņēmusi anonīmu vēstuli, kurā paskaidrots, ka vīrietim nevajadzētu ļaut nēsāt ieročus un ka viņš, iespējams, sirgst no garīgām veselības problēmām. Vēstulē arī bijis norādīts, ka viņš izjutis naidu pret Jehovas lieciniekiem un bijušo darba devēju.

Apšaudē nogalināti vismaz seši cilvēki, ieskaitot nedzimušu mazuli. Viens no mirušajiem ir pats šāvējs, kurš pēc uzbrukuma veikšanas izdarīja pašnāvību.