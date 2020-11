Igaunijas iekšlietu ministra amatā stājies bijušais Aizsardzības spēku štāba priekšnieks Lanemans

Igaunijas iekšlietu ministra amatā trešdien stājās bijušais Aizsardzības spēku štāba priekšnieks Alars Lanemans.

Viņš oficiāli kļuva par ministru, dodot zvērestu parlamentā.

Dažas stundas pirms tam Lanemanu iekšlietu ministra amatā iecēla prezidente Kersti Kaljulaida.

Jau ziņots, ka Lanemana kandidatūru iekšlietu ministra amatam otrdien Kaljulaidai iesniedza premjerministrs Jiri Ratass.

58 gadus veco atvaļināto brigādes ģenerāli Lanemanu iekšlietu ministra amatam izvirzīja Igaunijas Konservatīvā tautas partija (EKRE). Iekšlietu ministra amats šai partijai pienākas atbilstoši koalīcijas līgumam.

Lanemans bija Aizsardzības spēku štāba priekšnieks no 2002. līdz 2007. gadam. No 1992. līdz 1994. gadam viņš bijis kājnieku bataljona "Kalev" komandieris, bet no 1995. līdz 1998. gadam - Baltijas valstu miera uzturēšanas bataljona BALTBAT pirmais komandieris.

Igaunijā ministrus ieceļ un atbrīvo no amata prezidents pēc premjerministra ierosinājuma.

Iepriekšējais iekšlietu ministrs, EKRE priekšsēdētāja vietnieks Marts Helme demisionēja 9. novembrī pēc tam, kad bija izcēlies skandāls saistībā ar viņa izteikumiem, ka ASV prezidenta vēlēšanas neesot bijušas godīgas un ka vēlēšanu uzvarētājs Džo Baidens esot korumpēts.