Igaunijas tiesa apstiprina spriedumus daļai apsūdzēto vērienīgā narkobiznesa lietā

Igaunijas Harju apgabaltiesa otrdien apstiprinājusi spriedumus daļai apsūdzēto, kas noslēguši vienošanos ar prokuratūru krimināllietā par narkotiku izplatīšanu plašā apmērā, kurā apsūdzības izvirzītas 15 jauniešiem, kuru vidū ir vairākas sabiedrībā pazīstamas personības.

Saskaņā ar izmeklētāju rīcībā esošo informāciju grupējums, kuru vadīja divi 29 gadus veci Gruzijas pilsoņi, nodarbojies ar narkotiku nelikumīgu apgrozību vismaz no 2018.gada vasaras beigām līdz 2020.gada vidum, kad policija aizturēja pēdējos tā locekļus, un caur apsūdzēto rokām šai laikā izgājuši vismaz 263 kilogrami marihuānas, kilograms ketamīna un 2,4 kilogrami kokaīna, kā arī vairāk nekā 6000 tablešu MDMA un gandrīz divi kilogrami MDMA kristāliskā formā.

Kā norādījis prokurors Raigo Āss, pēc izmeklēšanas datiem, jaunieši automašīnās vai pasažieru autobusos Igaunijā no Spānijas, Vācijas, Latvijas un Lietuvas ieveduši narkotikas, kuru vairumtirdzniecības vērtība pārsniedz 2,1 miljonus eiro, un tālāk pārdevuši tās galvenokārt Tallinā. Lēsts, ka nelikumīgie ieņēmumi no šādas tirdzniecības varēja sasniegt aptuveni piecus miljonus eiro.

Apsūdzēto skaitā ir televīzijas realitātes šova zvaigzne, pazīstams fotogrāfs, respektabla advokātu biroja advokāts, Reformu partijas kandidāts pašvaldību vēlēšanās, algotu slepkavu nošauta uzņēmēja dēls un citi jauni cilvēki pārsvarā vecumā no 20 līdz 30 gadiem.

No 15 cilvēkiem, kam izvirzītas apsūdzības, uz pirmstiesas izmeklēšanas laiku apcietināti desmit un pieci no viņiem joprojām atrodas apcietinājumā. Apsūdzētajiem konfiscēta skaidra nauda un kontu līdzekļi, datortehika un automašīna "Land Rover Range Rover". Arestēts īpašums kopsummā par aptuveni 100 000 eiro.

Grupējuma līderi apsūdzēti narkotiku izplatīšanā plašā apmērā iedzīvošanās nolūkos, pārējie locekļi - narkotiku izplatīšanā plašā apmērā.

"Apsūdzības šai lietā mēs izvirzījām arī vienam advokātam, kas nodeva brīvībā esošajiem grupējuma locekļiem instrukcijas par turpmāku narkotiku tirdzniecību no sava apcietinātā klienta," pastāstījis prokurors.

Kā atzinis Igaunijas Ziemeļu prefektūras kriminālizmeklēšanas biroja narkonoziegumu un organizētās noziedzības dienesta vadītājs Raits Pikaro, šāda starptautiska grupējuma darbības izbeigšanu var uzskatīt par lielu uzvaru.

"Savāktie pierādījumi liecina, ka īslaicīgas peļņas dēļ dzīve sabojāta daudziem jauniem cilvēkiem - gan grupējuma locekļiem, gan tiem, no kuru atkarībām apsūdzētie centās iedzīvoties. Grupējuma līderi attiecībā pret jauniešiem izmantoja nekaunīgus manipulācijas paņēmienus, pakāpeniski paplašinot savu noziedzīgo darbību un par grašiem piesaistot aizvien jaunus kurjerus. Lai gan apsūdzētie izmantoja dažādus šifrētus saziņas kanālus, mums izdevās savākt pārliecinošus noziedzīgās darbības pierādījumus, noskaidrot noziedzīgā ceļā gūto ieņēmumu apmērus un iespēju robežās arestēt apsūdzēto īpašumu," viņš stāstījis.

Pēc Igaunijas Ziemeļu apgabala prokuratūras lūguma tiesa no krimināllietas izdalījusi deviņus apsūdzētos, kuri noslēguši vienošanos ar prokuratūru. Septiņiem no viņiem piespriesta brīvības atņemšana uz laiku no trim gadiem sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, nosakot ka viņiem tūlīt reāli jāizcieš cietumā daļa šā termiņa, sākot no četriem mēnešiem un beidzot ar gadu un vienu mēnesi. Vēl diviem apsūdzētajiem piespriesti pilnībā nosacīti cietumsodi attiecīgi uz trim gadiem četriem mēnešiem 29 dienām un trim gadiem astoņiem mēnešiem 29 dienām.

Tiesas prāva pret pārējiem apsūdzētajiem turpināsies.