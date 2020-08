Indijā avarē pasažieru lidmašīna ar 200 cilvēkiem; trīs bojāgājušie

Indijā, Keralas štata Kalikutas pilsētas lidostā, no skrejceļa noslīdējusi aviokompānijas "Air India Express" pasažieru lidmašīna, kurā atradās aptuveni 200 cilvēku, piektdien vēsta britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Indijas plašsaziņas līdzekļu ziņoto.

Lidmašīna ielidojusi no Dubaijas.

Sociālajos medijos ievietoti attēli, kuros redzams, ka lidmašīna salūzusi divās daļās.

Notiek glābšanas darbi.

Incidents noticis pulksten 19 pēc vietējā laika spēcīgā lietū, kas pavada musonu sezonu šajā valstī.

Savukārt CNN ziņo, ka negadījumā dzīvību zaudējis pilots un divi pasažieri.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. 🙏 pic.twitter.com/IcyAFzhCGo