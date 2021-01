Irākā plāno mainīt karogu un himnu

Irākas valdībā tiek gatavots ieteikums jauna nacionālā karoga un valsts himnas apstiprināšanai, atsaucoties uz kultūras, tūrisma un senlietu ministra teikto, vēsta Tuvo Austrumu medijs "Bas News".

Ministrs un vienlaikus arī valdības oficiālais runasvīrs Hasans Nazims intervijā televīzijā atklājis, ka šim mērķim jau tiekot veidotas īpašas komitejas. Tās sagatavos likumprojektu, kurā jaunas himnas un karoga pieņemšana būšot tikai daļa no gaidāmajām pārmaiņām. Likumprojekts ietvars arī Irākas nacionālās dienas noteikšanu.

Viņš arī uzsvēris, ka, lai panāktu reālu valsts simbolu nomaiņu, sākotnēji jāpārvar dažādi politiski šķēršļi un gaidāmas garas diskusijas, jo šādus lēmumus var pieņemts vienīgi ar vienprātību starp politiskajām frakcijām.

Esošais Irākas karogs šādā formātā pastāv tikai no 2008. gada 22. janvāra. Triju krāsu salikums ir nemainīgs kopš 1963. gada, bet zaļie simboli un to izkārtojums gan laika gaitā ir mainījies. Kopš 2008. gada karogs turpina nest Huseina ieteiktos vārdus "Dievs ir visuvarens", bet no tā atmestas trīs zvaigznes.

Savukārt Irākas esošā himna "Tēvzeme" ("Mawṭinī") ir pieņemta 2004. gadā. Tā ir 1934. gadā sarakstīts palestīniešu dzejnieka darbs, kuram mūziku sarakstījis libāņu komponists. Dzejolis līdz pat 90. gadiem bija Palestīnas faktiskā himna, lai gan tā oficiāli nebija apstiprināta, taču vēlāk par oficiālo kļuva cita. Šo dziesmu par nacionālo himnu 2004. gadā, vēl turpinoties ASV okupācijai, pavēlēja apstiprināt ASV administrators Irākā Pols Brēmers.

Publiskas debates par simbolu maiņu Irākā izskanējušas arī iepriekš, bet pagaidām publiski nav izskanējuši iemesli to darīt, kā arī potenciāli alternatīvie varianti.