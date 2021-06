Islandē atcelti visi pandēmijas dēļ ieviestie ierobežojumi

Islandē sestdien, 26. jūnijā, atcelti visi ierobežojumi, kas tika ieviesti koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kļūstot par pirmo valsti Eiropā, kura spērusi šādu soli.

Cilvēkiem vairs nav jānēsā sejas maskas, nav jāievēro sociālā distancēšanās, atcelti ierobežojumi dalībnieku skaitam masu pasākumos.

Islande no paša pandēmijas sākuma uzsvaru lika uz masveida iedzīvotāju testēšanu. Valstī ar 330 000 iedzīvotāju šobrīd veikti vairāk nekā 750 000 testu. Testēšana ļāva efektīvi noteikt inficētos un izolēt viņus. Tomēr pandēmijas kulminācijas brīdī Islandei neizdevās izvairīties no ierobežojumiem.

Šobrīd Islandē teju puse iedzīvotāju ir pilnībā vakcinēti pret koronavīrusu, bet jaunu inficēšanās gadījumu skaits nepārsniedz desmit nedēļā.

Pandēmijas laikā no Covid-19 valstī nomira 30 cilvēki, no tiem tikai viens šogad. Covid-19 mirstības līmenis uz iedzīvotāju skaitu ir viens no zemākajiem pasaulē.