ISW: Baltkrievijas tieša iesaiste karā Ukrainā ir mazticama

Baltkrievija joprojām ļauj izmantot savu teritoriju un gaisa telpu, lai atbalstītu Krievijas iebrukumu Ukrainā, taču ir maz ticams, ka tā tiešā veidā iesaistīsies karā, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.

Ukrainas ģenerālštābs 18.oktobrī ziņoja, ka Minska turpina atļaut Krievijai izmantot Baltkrievijas militāro infrastruktūru un gaisa telpu, lai okupanti pret Ukrainu varētu vērst raķešu, gaisa un bezpilota lidaparātu "Shahed-136" uzbrukumus.

Sociālo mediju ierakstos ar norādītu ģeogrāfisko atrašanās vietu redzams, ka Krievijas militārā tehnika pa dzelzceļu pārvietojas pa Baltkrieviju, kas atbilst ISW iepriekšējiem novērtējumiem, ka Minska turpinās iesaistīties karā kā "līdzkaujniece" bez Baltkrievijas spēku tiešas dalības kaujas operācijās.

Krievijas bruņotie spēki gandrīz noteikti ir pārāk novājināti, lai tuvāko mēnešu laikā no Baltkrievijas teritorijas atkal atvērtu ziemeļu fronti pret Ukrainu, uzsver eksperti.

Ukrainas ģenerālštābs arī norādīja, ka Baltkrievijas bruņotie spēki veic slēptu mobilizāciju apmācību aizsegā, lai gan mobilizācija Baltkrievijā, visticamāk, ir diktatora Aleksandra Lukašenko mēģinājums demonstrēt savu atbalstu agresoram Vladimiram Putinam, nevis indikators Baltkrievijas militārajai iesaistei Ukrainā, atzīmē ISW.