ISW: Irānas piegādātos dronus Krievija izmanto teroram, tie kara gaitu būtiski neietekmēs

Krievijai nogādāto Irānas dronu izmantošana nerada asimetriskas sekas, kā tas bija novērojams Ukrainai, izmantojot ASV nodrošinātās HIMARS sistēmas. ASV domnīca "Institute for the Study of War" vēsta, ka Irānas droni, visticamāk, kara gaitu būtiski neietekmēs.

Ukrainas ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks, brigādes ģenerālis Oleksijs Hromovs 6. oktobrī paziņoja, ka Krievijas spēki kopumā izmantojuši 86 Irānas Shahed-136 dronus , no kuriem 60 procentus Ukrainas spēki jau iznīcinājuši.

Krievijas bruņotie spēki šos dronus neizvieto pret mērķiem frontes tuvumā. Okupanti dronus ir izmantojuši pret civilajiem mērķiem, iespējams, cerot radīt netiešu efektu ar terora palīdzību. Šādas pūles gan nav sekmīgas.

