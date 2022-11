ISW: Krievija, visticamāk, pārtraukusi bataljona taktisko grupu izvietošanu Ukrainā

Krievijas bruņotie spēki pēdējo trīs mēnešu laikā, visticamāk, pārtraukuši bataljona taktisko grupu izvietošanu Ukrainā, informē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Šo kaujas grupu salīdzinoši nelielais kājnieku skaits, decentralizētā pārvaldība un ierobežotā neatkarība lēmumu pieņemšanā, kavēja Krievijas kaujas spējas Ukrainā.

Sākot ar aprīli Maskavas batlajonu taktiskās grupas ir vājinātas vairākos nesekmīgos uzbrukumos un smagās cīņās, tostarp Kijivā, Mariupolē, Severodoneckā un Luhanskā. Centieni šīs kaujas grupas atjaunot ir bijuši neveiksmīgi, norāda ISW.

Krievijas bruņotie spēki, iespējams, atlikušo grupu daļu un jauno personālu, ieskaitot mobilizētos karavīrus, pārgrupējuši par vāji apmācītām, slikti aprīkotām un neorganizētām ad hoc struktūrām ar zemu morāli un disciplīnu.

Bataljona taktisko grupu struktūra un veids, kā Maskava tos veidoja, izjaucot bataljonus, pulkus un brigādes, iespējams, liedz iespēju bruņotajiem spēkiem atgriezties sākotnējo struktūrvienību veidolā. Šobrīd okupantiem jāpaļaujas uz ad hoc struktūrām ar mobilizētu militāro personālu, skaidro ISW.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.