ISW: Putins Luhanskas apgabala sagrābšanu prezentē kā galveno Krievijas spēku uzvaru Ukrainā

Krievijas prezidents Vladimirs Putins prezentēja Lisičanskas un Luhanskas apgabala sagrābšanu kā galveno uzvaru Ukrainā un šķietami lika Krievijas karavīriem ieturēt "operatīvo pauzi", vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Putins 4. jūlijā tikās ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu, lai apspriestu Krievijas panākumus Luhanskas apgabalā. Putins un Šoigu Lisičanskas un Luhanskas apgabala sagrābšanu prezentēja kā Krievijas spēku galveno uzvaru Ukrainā.

Krievijas prezidents arī paziņoja, ka vienībām, kas piedalījās kaujā par Lisičansku, vajadzētu atpūsties, lai palielinātu savas kaujas spējas. Saskaroties ar periodiskām sūdzībām Krievijā par attieksmi pret tās karavīriem, šis publiskais komentārs, visticamāk, bija mēģinājums atspoguļot Putina it kā esošās bažas par karaspēka labklājību, vēsta domnīca.

Izteikumam sekoja arī Putina piebilde, ka Kievijas karaspēkam, kas karoja par Severodonecku un Lisičansku, iespējams, nepieciešams laiks, lai atpūstos un atsāktu liela mēroga ofensīvas operācijas.

Nav skaidrs, vai Maskava pieņems risku, kas saistīts ar pietiekami ilgu atpūtas pauzi, lai ļautu šiem, iespējams, pārgurušajiem spēkiem atgūties.

Ukrainas spēki iznīcina Krievijas munīcijas glabātuves

Ukrainas spēki arvien vairāk vēršas pret Krievijas militāro infrastruktūru dziļi okupētajā teritorijā, iznīcinot Krievijas spēku bruņojumu ar netiešu uzbrukumu palīdzību un izmantojot ASV piegādātas HIMARS raķešu sistēmas, norāda ISW.

Ziņots, ka Ukrainas spēki 4. jūlijā sašāva Krievijas munīcijas glabātavas Dibrivnā, Harkivas apgabalā, bet 3. un 4. jūlijā - glabātavu Doneckas apgabalā un vienu no četrām Krievijas munīcijas noliktavām Melitopolē.

Ukrainas Ģenerālštābs 4. jūlijā arī publicēja video par raķešu sistēmām HIMARS, kas darbojas Zaporižjas apgabalā.

Ukrainas spēku pieaugošā spēja ar rietumvalstu sniegto tehniku mērķēt uz Krievijas kritisko militāro infrastruktūru pierāda, kā Rietumu militārā palīdzība sniedz Ukrainai papildus spējas cīņā pret okupantiem, raksta ISW analītiķi.