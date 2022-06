ISW: Ukraina karā zaudējusi 30-50% ekipējuma

Ukrainas spēkiem nepieciešamas simtiem artilērijas sistēmu, tostarp kājnieku kaujas transportlīdzekļi un tanki, jo ukraiņi kaujā zaudējuši jau aptuveni 30-50% ekipējuma, vēsta "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks Denijs Šarapovs un sauszemes spēku pavēlniecības loģistikas komandieris Volodimirs Karpenko pieprasa Rietumu smago artilēriju, bezpilota lidaparātus un daudzstobru reaktīvās raķešu sistēmas (MLRS).

Ukrainas aizsardzības amatpersonas atzīmēja, ka Ukrainas spēkiem ir vajadzīgi "Predator" droni un planējošā munīcija (loitering munition), kas kādu laiku uzturas virs noteiktas teritorijas un uzbrūk tikai tad, kad ir atrasts mērķis. Ar šī ekipējuma palīdzību Ukraina spētu precīzi uzbrukt Krievijas spēkiem.

Krievijas bruņoto spēku iesaistītais militārais personāls skaitļos

Krievijas spēki iebrukumam Ukrainā ir iesaistījuši jau vairāk kā 330 000 karavīru, neveicot daļēju vai pilnīgu mobilizāciju Krievijā, ISW ziņoja Ukrainas amatpersonas.

Ukrainas bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks brigādes ģenerālis Aleksejs Gromovs paziņoja, ka Krievijas spēki iesaistījuši 150 000 desantnieku bataljona taktiskajās grupās (BTGs) un papildus 70 000 gaisa un jūras spēku karavīru, bet pārējais personāls ir kaujas atbalsta vienībās.

Gromovs atzīmēja, ka okupantu spēkos ir vairāk nekā 80 000 mobilizēto rezerves karavīru, līdz 7 000 Krievijas Kaujas Armijas rezervistu ( BARS-2021), līdz 18 000 Krievijas Nacionālās gvardes locekļu un līdz 8 000 karavīru no privātām militārām kompānijām. Gromovs neprecizēja, vai Ukrainas amatpersonas šajos skaitļos iekļāva informāciju par piespiedu kārtā mobilizētiem karavīriem Doneckā un Luhanskā.

Kremlis var palielināt Krievijas militārpersonu skaitu Ukrainā, veicot daļēju vai pilnīgu mobilizāciju. Lai gan nav zināms, vai Kremlis deklarēs mobilizāciju, Krievijas spēkiem būs vajadzīgs laiks, lai īstenotu jaunā personāla izvietošanu un apmācības, norādīja Gromovs.